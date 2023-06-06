掃地機/吸塵器/洗地機｜地面清潔懶人家電大比拼　內附推薦產品

對於現代社會而言，掃帚拖把基本上已經退出家庭地面清潔的歷史舞台了，取而代之的就是無線吸塵器、掃地機、洗地機，這幾款產品使用起來簡單、方便，堪稱新時代的懶人三件套。



整體來看這幾款清潔家電在不同的清潔場景上也是各有優勢，而且不存在誰能替代誰的關係，所以一些有強迫症的用戶，就考慮要不要一次性買三個。我個人覺得沒必要一次性全部買回家。因為，從價格上來看，每個清潔家電都需要大幾千元的預算，綜合近萬元的花費去搞定地面清潔這件事，性價比確實不高。

▼▼▼這三款清潔家電究竟該如何做選擇呢？今天我就跟大家一起來探討下▼▼▼

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針對家庭清潔場景的不同，這三款產品主要涉及到五個方面：乾掃效果、濕拖效果、清潔覆蓋率、人力成本、局部場景應用。

1）乾掃效果：無線吸塵器＞掃地機＞洗地機

在沒有洗地機之前，基本上吸塵器是地面清潔王者，絕大部分人的習慣是用吸塵器乾吸完，再手動拖地。所以從單純的乾吸效果來說，無線吸塵器是最強的。其次以掃地功能為主的掃地機產品，綜合乾吸能力也很不錯，最後就是洗地機雖然部分洗地機也支持乾吸模式，但它的整體設計依舊還是圍繞拖地去設計的，所以乾吸能力和便捷程度，我認為稍弱一些。如果你注重乾吸，我推薦優選吸塵器。

2）濕拖效果：洗地機＞掃地機＞無線吸塵器

濕拖效果基本上洗地機是最強的，濕拖的同時也能將大部分乾垃圾一起清潔掉，對於清潔深度要求不高的人群來說，很省心省力。掃地機目前也有部分機型針對拖地功能進行了強化的機型，相對來說拖地的效果也不錯，整體感覺就像一個可自行移動的小型洗地機。吸塵器就不多說了，除了目前Dyson推出的一款兼具洗地功能的產品外，基本上都是純乾吸的功能。

3）清潔覆蓋率：掃地機＞無線吸塵器＞洗地機

清潔覆蓋率是很多人會忽視的問題，絕大部分人認為肉眼清潔的覆蓋率是最高的，實際上，根據我多年使用經驗來看，清潔覆蓋率最高的方式還是像掃地機器人這種靠雷達算法的產品，不僅地面不會漏掃，連沙發床底這些區域也能做到比較深度的清潔。其次就是無線吸塵器，目前不少吸塵器都具備一些輔助智能清潔功能，比如Dyson的激光灰塵探測、Tineco的灰塵感知等等，這些功能可以輔助你更好的清潔做到不漏掃。最後就是洗地機了，基本目前就是純靠肉眼去判斷清掃區域，此外洗地機由於結構原因，對於低矮區域的清潔效果和能力也比較一般。

4）人力成本：掃地機＞無線吸塵器＞洗地機

有一部分人群是沒有時間打掃衛生的，針對這部分人群，省力省心才是最關鍵的。這其中掃地機器人設置的比較好就是最省力省心的，自己工作，自己充電，你需要的就是後期倒垃圾和髒水就行。其次是無線吸塵器，產品相對輕量化，使用省力，後期都是乾垃圾，清潔也不麻煩。最後是洗地機，洗地機重量相對比較大，雖然有一些洗地機提供自驅輔助，但相對來說使用起來還是最耗力氣的，而且後期維護上，由於洗地機是涉水產品，雖然提供了自清潔，但依然需要一定的人工清理。

延伸閱讀：家電｜洗地機的4大存在問題 輪印停留、水漬側漏 拖完等於無拖

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5）局部場景應用：無線吸塵器＞洗地機＞掃地機

另外在家庭清潔場景中，很多情況下我們不需要一次性全屋打掃，只希望局部清掃，比如在客廳嗑瓜子，瓜子皮掉地上了，這時候絕大多數人的操作是用隨手吸吸一下，而不是開動掃地機或者洗地機過來，進行全局打掃。這時候就需要你的清潔工具有一個匹配不同場景的靈活清潔能力，綜合來說，對於乾垃圾吸塵器配備的多吸頭最適用於不同場景的切換，其次是部分可拆成小吸塵器的洗地機產品，掃地機，用來多場景清潔，我覺得就算了。

不同人群如何選擇清潔工具

有了上面這個不同需求和場景的排名，相信你已經大概知道自己如何選擇清潔工具了，這裡我也根據不同的清潔組合的產品推薦，給大家匹配幾個清潔場景。

年輕上班族：推薦產品掃拖地機+隨手吸，對於年輕上班族而言，不是他們懶，而是他們真的沒有時間去打掃衛生，這裡我推薦日常家裡無人時設置掃地機清潔2次地面，然後日常有需要局部清潔的場景下，可以用便宜的隨手吸搞定。這種組合不但省力，省心，而且價格便宜、不佔地。

推薦產品：



科沃斯T10 OMNI，推薦理由：吸拖洗烘一體，全面解放雙手。



小米隨手吸塵器，推薦理由：價格便宜，應對局部清潔，靈活機動。



深度清潔控：吸塵器+洗地機，對於有一定潔癖或者希望家裡一塵不染的用戶，我推薦吸塵器+洗地機組合，先用吸塵器做深度清潔，再用洗地機補充清潔，效果一步到位，應用場景廣泛。缺點就是全程需要人工手動。

推薦產品：



Dyson V12 Origin，推薦理由：輕量設計久掃不累，激光灰塵探測，清潔更徹底。



Tineco3.0，推薦理由：恆壓活水清潔更乾淨，全鏈路除菌，無二次污染。



養寵大戶：掃地機器人+洗地機，養寵大戶不可避免的就是毛髮滿天飛，對於這種情況，僅僅依靠人工的能力打掃實際上根本掃不干淨，而且非常累，建議一定要入手掃地機器人，一天掃2-3次，清潔毛髮神奇。偶爾需要深度清潔，處理寵物嘔吐、糞便的情況下，洗地機能夠更好的補充濕拖的場景。如果有條件的話，可以再買一個床褥除蟎儀，這樣三維一體，讓你和寵物安心相處。

推薦產品：



360 X 100，推薦理由：激光導航超薄機身更易清潔隱藏在死角的毛髮灰塵 價格便宜性價比高。



Dreame追覓H12 PRO PLUS，推薦理由：大吸力智能吸拖一體 毛髮防纏繞 全鏈路殺菌。



小米米家除螨儀：價格便宜大吸力 熱風除濕，床褥更乾爽。



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