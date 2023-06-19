傳iPhone 15 Pro相機功能將大幅升級　具LiDAR系統還可生成3D模型

據最新的爆料消息透露，下一代iPhone 15 Pro的相機將再次經歷一次大幅升級，成為蘋果公司史上最強的影像設備，未來的移動拍攝體驗將變得更加出色和卓越。



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iPhone 15的相機將在成像效果、對焦速度、拍攝體驗和功能性能等各個方面都將獲得極大的提升。iPhone 15 Pro Max後置攝像頭將採用4800萬主攝、1200萬超廣角和1200萬潛望式長焦三攝，其中潛望式長焦將升級至6倍光學變焦。

除此之外，為了進一步增強其功能性能，新款iPhone還將搭載LiDAR系統。通過激光進行測距的技術，可以精確地掃描物體的位置和形狀。人們普遍猜測這項技術將可以生成物體的3D模型，從而為用戶帶來更加逼真和沉浸的AR體驗。

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