傳iPhone 15生產成本暴增　全系列將大漲價　Ultra售價或超過2萬

最新消息揭示，新一代iPhone 15系列的售價有望上漲不少。



據海外知名爆料博主透露，iPhone 15系列中標準版機型的生產成本將增加12%，而Pro版本的成本則將增加達20%，這意味着iPhone 15系列的售價也將水漲船高。

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其中兩個Pro版本將進行多項升級，搭載最新的A17處理器，該晶片將採用台積電的3納米工藝製造，升級4800萬主攝，並支持潛望式長焦，同時還將採用鈦合金中框、固態按鍵等等。

此外，全新的iPhone 15系列將繼續提供四款機型，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Ultra。

兩個Pro版將進一步提高屏幕亮度，達到2500尼特(nit) ，邊框也將進一步縮窄。同時二者將搭載新一代的A17 Bionic晶片，記憶體將會升級到8GB。

在影像方面，iPhone 15 Pro還將首次搭載並獨佔潛望式長焦鏡頭，將帶來無與倫比的6倍光學變焦能力。

新一代iPhone 15系列預計將於今年9月與大家見面，售價也將再創新高，頂配版iPhone 15 Ultra有望突破2萬元。

如果iPhone15真的大漲價了，大家還會買嗎？

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