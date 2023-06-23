歐盟要強制手機電池成為可拆卸式？封閉式電池原來有這些優點

近日，歐盟各國對手機、筆記本和平板等電子產品的電池易於更換法案進行了投票，最終以587票贊成，9票反對，20票棄權，以絕大多數贊成通過了法案。



這意味著手機可拆卸電池可能要回歸了。然而，如今絕大多數只能手機都採用了封閉式電池，這種電池無法被用戶自行更換。那麼，為什麼手機不再使用可拆卸電池呢？

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首先，設計更加美觀是使用封閉式電池的主要原因之一。可拆卸電池需要一個電池倉蓋和電池接口，這使得手機在外觀上顯得笨重和複雜，而封閉式電池則可以讓手機更加簡潔流暢、更加美觀大方。此外，封閉式電池可以採用更加緊湊的設計，從而提高機身空間的利用率。這為手機廠商提供了更多的設計空間，以開發出更加豐富和創新的產品。

其次，封閉式電池可以在同樣的尺寸下提供更高的電池容量。這意味著在相同的尺寸下，封閉式電池可以提供更長的續航時間。隨著移動應用程式的廣泛使用，電池壽命成為用戶關注的焦點之一。使用更大的電池可以幫助手機更長時間地工作，這在封閉式電池中得到了實現。

另外，封閉式電池有更好的密封性能。這種電池可以更好地保護手機內部不受外界環境的影響，例如灰塵、水分和氧化等物質，這些物質可能對電池和電路產生侵蝕。這樣可以提高手機的使用壽命，減少電路部件被腐蝕的風險。此外，封閉式電池還可以提高手機的防水性能，從而使手機更加適合戶外使用。

在安全方面，封閉式電池也有一些優勢。封閉式電池可以更好地防止電池過熱、短路等安全問題，這可以減少因電池問題引起的事故。採用封閉式電池的手機通常都配備了額外的電池保護措施，例如過電壓保護、過充保護和溫度保護等。這些保護措施可以提高手機的使用安全性。

但是也有人認為，手機不再使用可拆卸電池是為了推動用戶更換新手機。一些手機廠商可以通過使電池不可更換來鼓勵用戶購買新手機。這種觀點雖然不被所有人接受，但值得我們考慮。

此外，採用封閉式電池的手機需要進行專業的拆卸和維修。一旦電池出現故障或者需要更換，用戶很難自己動手進行操作，需要尋求專業技術人員的幫助。這也意味著，使用封閉式電池的手機在維護方面可能會增加額外的成本。

儘管如此，手機採用封閉式電池仍然有著不少優勢。在未來，隨著電池技術的不斷髮展，我們也可以期待看到更加創新和實用的電池設計。

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