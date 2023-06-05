手機的無線充電是失敗發明？網民分享點出這2優勢：用過就回不去

你會使用「無線充電」嗎？看似方便又非常有科技感的無線充電技術，雖然在一開始推出時被許多人覺得可以不接傳輸線和插頭直接充電的方式非常酷炫，不過這項技術至今實際上使用的人卻不多。



近日便有網友好奇發文，疑惑像這種使用率不高的技術算不算是「失敗的發明」，引發熱議。

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無線充電是失敗的發明？充電慢、不能邊充邊用、充電板佔空間

一名網友在PTT發文，表示在無線充電技術剛推出時自己曾經覺得很炫炮、很有科技感，但時至今日卻沒有買過任何無線充電設備，他指出無線充電的速度比不上有線充電，就算是充得又快又好的設備也會有過熱問題。此外，充電板和充電線比起來也相對佔空間，讓他對無線充電產生疑惑，「除了充Apple Watch用無線的外，還真的很少遇到有人用無線充電充手機。不知道，無線充電算不算是個失敗的發明？」

貼文一出引來許多網友留言討論，不少人點出無線充電的不方便之處，「對一般人來說，大概省了2秒動作，卻讓充電速率下降20%以上，毫無意義」、「不能邊充邊玩，沒用」、「充很慢」、「如果還要固定地方接觸，何不用有線」、「優點很少吧，插一下有這麼痛苦嗎？放的位置還不是一樣都會被限制」、「現在電池容量越來越大，無線充電太慢了，等有快充這種速度就贏了」、「充得慢、燙傷電池，很蠢」、「不實用，不過重要的應該是技術的發展性」。

網推2處超好用！技術發展中未來值得期待

不過也有人認為，無線充電技術尚在發展中的階段，現在可能並不普及，但這其實是未來非常需要的技術與趨勢，「車子如果能無線充很方便，現憂只是技術不成熟」、「重要的是概念呀」、「不能算失敗，就是等他改良效率變好」、「等蘋果普及你就會好棒棒了」、「總是會有個過渡期，技術成熟就沒人在意了」、「無線充電才是未來」。

此外，也有不少人分享自己使用經驗，認為無線充電還是有它的方便性和價值存在，尤其是在放在公司辦公桌和車上非常方便，「放辦公桌好用啊，上班時間就丟上面」、「放公司、車子上好用」、「適合給多裝置同時充電啊」、「辦公室跟車上超好用」、「當你的接口越來越鬆時就會想用無線充電」、「手機充電孔濕掉的時候無線很好用」、「車用必備，沒無線充電的手機跟廢物一樣」、「平常放著就能充，用過就回不去」、「車子還蠻好用的，不用放線在車上」。

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