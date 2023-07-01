網問「舊手機到底有咩用？」惹熱議　網民列7大用途：CP值超高

現代人基本都有手機，汰換率其實也相當高，有時候換手機不一定是因為舊手機故障，而是系統速度或是趨勢流行。一名網友就表示，自己換完手機之後，發現很多人都會留下舊手機，提問「舊手機到底有甚麼樣的功用」，意外得到許多建議。



該名網友在PTT八卦版提到，自己身邊有一支舊的iPhone，放在抽屜覺得不用浪費，但賣掉也沒有多少錢，不知道還可以拿來做甚麼？沒想到有許多網民表示，家裡其實都不只有一支舊手機，最後發現其實CP值比新手機高。

▼▼▼舊手機CP值先最高？網民點睇？▼▼▼

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網民表示，其實舊手機如果沒有換掉死機的情況下，「可以拿來做為導航手機、備用機都可以，當然玩遊戲也行，日常生活中，則是可以當鬧鐘，放音樂、上課錄音都能派上用場」。其中被拿來當導航手機是最多人回應，因為導航本身較為耗電，若有另外一支手機分擔，確實會比較好。

社畜網友則表示，其實可以當工作手機，這樣就可以徹底把工作、生活分開，真的蠻好的；「現代人擁有兩支手機似乎也不意外，畢竟瑣事真的太多」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：舊手機可以幹嘛？他丟出「1功能」只要能運作 CP值根本比新手機高100倍】