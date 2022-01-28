「iPhone最經典的是哪一代？」惹熱議　網友：呢2個系列無法超越

蘋果（Apple）在許多人心中是「高品質」的代名詞，雖然目前已出到iPhone 13系列，不過過去某些系列仍被認為是無法超越的經典款。近期就有網友發文詢問「iPhone最經典的是哪一代？」引起討論。



哪一代最經典？網點名「iPhone 4」及「iPhone 6」系列

該名網友表示，自己是從iPhone 2入手，開賣當時民眾漏夜排隊的新聞仍令他印象深刻，之後也產生品牌忠誠度，每支手機都是iPhone，且都可以用上3、4年，其中對他來說最經典的是iPhone 5s，問大家覺得哪一代iPhone最經典？

貼文一出，許多網友都點名「iPhone 4」及「iPhone 6」系列，畢竟賈伯斯過世前推出的最後一系列為iPhone 4及iPhone 4s，不少人都推測iPhone 4系列可能是他最後遺作。

iPhone 6則是蘋果有史以來銷量最佳手機，外觀時尚又耐用，「6 史上賣最好，數據會說話」、「6 路上還有好多人拿」，只可惜近日據外媒《MacRumors》報導，蘋果將在2021年12月31日把iPhone 6 Plus列入「老舊產品」系列，不再提供維修服務。

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