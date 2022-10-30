「誰還用有線耳機」掀熱議　內行人列出3大優點：有線才是高級貨

近年來，無線藍牙耳機逐漸普及，隨處可見民眾使用藍牙耳機講電話、聽音樂。對此，有網友好奇詢問「誰還用有線耳機？」，貼文曝光後，網友們認為「有線才是高級貨好嗎，都被蘋果帶壞了！」



一名網友在PTT以「現在出門還戴有線耳機的都什麼人？」為題發文，他表示，近幾年藍牙耳機流行，果粉人耳一組AirPods Pro，其他像是Sony或傳統耳機大廠也有推出藍牙無線耳機。

▼▼▼網民點睇？▼▼▼

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他指出，出門如果想聽音樂或講電話，使用有線耳機，會有一條線晃來晃去，限制身體跟手機的距離，還很容易勾到扯到，十分不便。

他認為，如果是為了音質和硬體條件選擇有線耳機，「應該也不會戴出門吧，都是在家裡好好享受音樂，在外面那麼吵，也不太會有人戴個大耳罩式耳機走在路上。」，讓他好奇「那路上看到配戴有線耳機的，都是什麼人啊？」

網友分析有線耳機優點：音質好、無延遲、不用充電

貼文一出，引起網友熱議，「無線藍牙很貴，像我一樣買不起的人」、「不好意思，還真聽不下去無線耳機的音質」、「用藍牙耳機會頭痛的人」、「怕耳朵被炸掉的人，像我」、「就算在外面隨便聽聽，別人也不想聽渣音質，藍牙還是太爛了」、「有線才是高級貨好嗎，都被蘋果帶壞了」。

也有內行網友分析有線耳機的優點，「手機要充電、手錶要充電，連耳機也要充電」、「無線要充電很麻煩耶」、「有線降噪跟音質，完勝無線。會這樣質疑的，對有線耳機的認知大概是五金行一條50塊的耳機吧」、「高音質、無延遲、不用充電，爽！」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：他好奇問「誰還用有線耳機」？內行人列3優點打臉：都被蘋果帶壞了】