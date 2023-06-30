iOS 17新增螢幕距離功能　檢視雙眼與手機距離　未夠一臂會有提示

蘋果公司發布了多個新系統，包括iOS 17、iPadOS 17和macOS Sonoma等等。不知道各位是否第一時間嚐鮮開發者測試版更新呢？



雖然iOS 17更新了許多新功能，但因為使用習慣的不同，很多新功能對國內用戶來說並不是很重要。

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然而iOS 17中的一個「隱藏」功能非常有意思。你可以在系統設置的「螢幕使用時間」頁面中發現iOS 17相比於16多了一個名為「螢幕距離」的功能。

當我們開啟這功能後，那些具備面容 ID 功能的 iPhone 就可以通過前置攝像頭測量屏幕與眼睛之間的距離。

要是你在玩手機的過程中把 iPhone 拿得太近，並且持續一段時間，系統就會提醒你保持「 一臂距離 」。

這功能怎麼說呢，雖然不算啥黑科技但挺人性化，特別是對於那些保護視力沒有概念的小孩來說，它在某種程度上還可以起到監督作用。

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