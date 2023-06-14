Nothing Phone 2於7月11日發布 Snapdragon 8+透明機身辨識度高
撰文：中關村在線
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Nothing公司宣佈將於7月11日發布Nothing Phone 2，延續上一代的透明機身設計，這在Android陣營中較為罕見，辨識度瞬間拉滿。
據悉，該機將搭載高通Snapdragon 8+處理器，該處理器採用台積電4nm工藝製程，Adreno GPU實現了10%的頻率提升和30%的功耗降低，Kryo CPU也同樣實現了10%的處理速度提升和30%的能效提升，這是Nothing首款搭載Snapdragon 8系列處理器的手機。
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此外，該機還將採用6.67英寸AMOLED屏幕和4500毫安時電池容量。值得關注的是，Nothing創始人Carl Pei確認，Nothing Phone 2將會獲得3年Android大版本更新和4年安全補丁更新，且出廠預裝Android 13，意味著該機將會升級到Android 16。
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