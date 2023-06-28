Apple新瓶裝舊酒策略失效？iPhone 14系列中以這一款最不受歡迎

根據摩根大通的數據顯示，2023年4月份，在美國運營商中， iPhone 14標準版市場份額達到了19%，而iPhone 14 Pro Max和iPhone 14 Pro分別為18%和15%，而iPhone 14 Plus只有7%的市場份額。



這表明iPhone 14 Plus在整個14系列中是最不受歡迎的手機。

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而從之前iPhone 14 Plus首銷破發的情況來看，該機型的低熱度與其硬件參數有關。該手機沒有採用特別強大的硬件參數，配備的A15處理器僅為上代晶片，屏幕素質也未得到提升，仍採用60Hz的刷新率。此外，首發價7699元只能購買128GB版本，這些因素都會給消費者帶來心理落差。

相較於其他機型，iPhone 14 Plus的售價與配置並沒有太大優勢，消費者購買的慾望也相應降低。這種銷售策略與蘋果2013年推出的iPhone 5c類似，與前作iPhone 5相比，這款手機的硬件配置並沒有變化，只是更換了顏色更豐富的塑料外殼。

然而，iPhone 5c高達4688元的售價讓很多人大跌眼鏡，與同時期的iPhone 5s相比，iPhone 5c只便宜了900元，導致很多用戶都沒有購買的慾望，而加錢上5s幾乎成為了那時候果粉的共識。最終，iPhone 5c銷量慘淡，證明蘋果「新瓶裝舊酒」的策略並不適用。

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