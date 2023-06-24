為何Apple的iPhone只停留在27W充電？除競爭力太強外還有這些原因

每年新款iPhone都會迭代配置，但充電速度這方面的提升一直有限，iPhone 14系列實測出27W充電已經是歷史最佳水平。



很多果粉可能有疑問，為什麼蘋果不給iPhone上快充呢？目前業界對此主要有三種推測，一起來看看！

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1. 延長電池壽命

現在的智能手機大多採用鋰離子電池，如果要採用高功率快充，充電過程中很難避免有熱能損耗，而較高的溫度可能會影響到電池內部鋰離子的活性，從而降低電池壽命。很多果粉都支援這個看法，認為蘋果是想提升手機的使用壽命。

不過，現在的Android手機廠商都針對快充推出了一系列電池管理技術，將快充對電池壽命的影響降至微乎其微。蘋果近幾年來一直致力自研晶片，擺脫對高通等廠商的依賴，說不定未來幾年蘋果也會推出全鏈路自研的充電晶片，也猶未可知。

2. 接口配置不足

一部分業界人士認為，iPhone 14系列採用的雷電接口僅支援USB 2.0，最高速率限制在480Mbps，也支援不了過高的充電功率。不過，蘋果在今年年初被歐盟「制裁」，iPhone 15系列或將被迫採用USB-C接口，這種接口形態所支援的速率也將進一步提升。

3. 競爭力太強，無需升級太多

最後，筆者其實認為「iPhone競爭力太強」才是主要原因。不同於一片紅海的Android陣營，iPhone自己獨佔iOS陣營，果粉想要繼續使用iOS系統就只能更換新手機，而提升充電功率相比仿生晶片升級、「動態島」（Dynamic Island）設計等創新技術，似乎也沒那麼重要了。

作為業界標杆，蘋果的iPhone也要儘可能降低產品出錯的概率，如果盲目提升充電功率，導致電池壽命降低，反而會迎來全球上千萬用戶的口誅筆伐，所以就乾脆不升級。

根據實測，iPhone 15 Pro Max大概需要接近2個小時充滿電量，雖然聽起來時間很長，但這個速度其實也夠用了，接上電源看會視頻、打會遊戲就能充的差不多。你認為蘋果有必要升級充電速度嗎？

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