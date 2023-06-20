分析師預測iPhone 16將支援Wi-Fi 7 無線網絡傳輸速度快10倍以上
撰文：中關村在線
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據爆料大神郭明錤透露，目前iPhone14系列及iPhone15系列支援的都是Wi-Fi 6標準，但是iPhone 16升級到Wi-Fi 7就很自然了，因為這個標準是接下來的重點。
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Wi-Fi 7相比Wi-Fi 6加入了更多新技術特性，速度更快、時延更低，同時還引入了MLO（Multi-Link Operation）晶片級多路連接技術，可以避免網速降低、卡頓、掉線等情況。
國內最近也開始徵求Wi-Fi 7的意見。而且小米13系列手機及多款路由器實際上已經支援Wi-Fi 7技術，只是需要等待政策許可。隨著Wi-Fi 7的推廣和普及，人們在使用手機和其他設備時可以享受更快、更穩定的網絡連接速度。
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