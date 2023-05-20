牛仔褲著幾耐先要洗？內行人稱「最好唔洗」提供2大正確清潔方式

天氣逐漸轉熱，往往沒走幾步路就全身是汗，多數人一回到家便會馬上更衣、洗衣服。然而，有網友發文表示，其實「穿一次就洗」的觀念對某些衣物不適用。對此，就有專業網友跳出來解答，表示牛仔褲「不洗是最好的」，並提供清潔的最佳方式。



一名女網友在Dcard發文，表示以前的概念是「任何衣物穿過一次就要丟洗衣機」，直到上大學和朋友一聊，才知道牛仔褲不能太常洗。「我完全不知道這件事」，原PO並說自己後來也避免穿一次就洗，同時好奇詢問眾人「（衣物）都是穿過幾次才洗的呢？」

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對此，網友們分享個人習慣，「有去吃火鍋、夜市這種沾味道的地方，穿一次就會洗了，整天都在冷氣房可能會多穿個一兩天」、「穿過之後會翻面掛著，洗的話半年一次吧」、「我是不管什麼褲子都是當天穿、當天丟洗衣籃」、「夏天穿一次就要洗了吧」、「牛仔褲會穿三次洗一次」。

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文章也釣出專業的網友解答，表示除非有污漬，不然牛仔褲「不洗是最好的」，若常清洗會加劇耗損它的壽命，並提出清潔的建議，「可以靠蒸氣或稍微過水即可，還可以善加利用冰箱的除異味功能（前提是你的冰箱可以接納褲子）」。但也有網友認為沒差「穿一次就洗也能穿兩三年，一條牛仔褲才多少錢，是要穿多久」。

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