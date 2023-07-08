AI作畫神器Midjourney再更新　能像相機般變焦　還能自定義風格

這次，Midjourney 5.2 又给用戶帶來了新的驚喜！



那個大名鼎鼎的 AI 作畫神器 Midjourney 又來給用戶震撼了，繼5月份推出 5.1 版本後，它又很快更新了 5.2 版本。

（twitter@midjourney）

此次更新包括改進美學風格、生成連貫性、文本理解，並提供提示詞分析功能、高變化模式、高分辨率模式。其中最令人心動的是新的「Zoom out」功能，通過 1.5 倍、2 倍以及自定義縮放，將相機拉出，並填充所有側面細節，達到重構圖像的效果。

這些新增功能對 Midjourney 文生圖的效果怎麼樣呢？我們一一來看。

首先重點來看「Zoom Out」功能，與 Adobe 的生成式填充工具類似，縮放功能允許用戶擴展原始圖像，並擴展到更大的範圍，同時保留原始圖像的細節。

此次 Midjourney 5.2 版本提供了三種縮放選擇，分別是 1.5 倍、2 倍以及「1.0 到 2.0」之間的自定義縮放。下圖左為原始圖像，圖右為變焦 2 倍的圖像。

圖左為原始圖像，圖右為變焦 2 倍的圖像。（MIDJOURNEY/NFT NOW）

看到「Zoom Out」功能如此神奇，網友按耐不住紛紛嘗試並曬出了自己生成的圖像。

「Zoom Out」功能（twitter@onemeg）

兩張的效果嫌不夠震撼，那就來四張。

「Zoom Out」功能（twitter@OrctonAI）

下面這張圖像可能對密恐人士不太友好。

「Zoom Out」功能（twitter@icreatelife）

推特用戶 @op7418 更是表示，zoomout 將會是 MJ5.2 的大招，利用它做短視頻應該無敵。如下是其使用 zoomout 連續生成多張圖片後做的一個短視頻。

該用戶利用 zoomout 做視頻的想法與好多其他用戶不謀而合。如下圖畫面不僅能縮小，還能放大。

其他功能

Midjourney 還提供了「Make Square」功能，將寬高比為 16:9 的長方形圖像變成正方形圖像。如下圖所示。

「Make Square」功能（MIDJOURNEY＠NFT NOW）

變化模式（Variation Mode）功能允許用戶打磨輸出圖像的細微視覺差別，有高 / 低變化模式兩種可選。

下圖左為低變化模式，右為高變化模式。

圖左為低變化模式，右為高變化模式。（MIDJOURNEY＠NFT NOW）

另外一個值得關注的新功能是「shorten command」，允許用戶對 prompt 進行分析，從而了解哪些單詞不會對輸出圖像產生任何作用，哪些單詞是決定輸出圖像效果的關鍵。

新功能是「shorten command」，允許用戶對 prompt 進行分析

最後是風格化命令（stylize command）。我們知道，Midjourney 經過訓練可以創建具有藝術閃光點和豐富視覺美感的圖像，這是它與 Stable Diffusion 等的區別之一。

此次在圖像風格化上，用戶可以在 prompt 末尾設置 stylize 參數，現在支持的範圍是0-1000。下圖左沒有使用風格化功能，圖右為使用了風格化功能，二者的效果顯而易見。

風格化命令（stylize command）（twitter@foxtrotfrog）

更多 Midjourney 5.2 的詳細功能請參考如下：

參考鏈接：https://nftnow.com/guides/midjourney-5-2-a-guide-to-the-latest-tools-and-features/

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】