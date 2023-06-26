14歲天才少年被Elon Musk看上　入職SpaceX成工程師領百萬年薪

近日，據國外媒體報道，一位年僅14歲的天才少年Kairan Quazi將從美國聖克拉拉大學畢業成為該校172年歷史上最年輕的畢業生。而更讓人振奮的是，他的入職公司竟然是馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司 SpaceX，並且還進入了 SpaceX 的核心崗位，成為衛星網路 Starlink 團隊的軟件工程師。



據透露，SpaceX 的入職成功率只有 0.2%，比進哈佛還難，Kairan Quazi 的經歷讓很多人非常羨慕。此外，據悉該公司的軟件工程師年薪高達 14-21.6 萬美元，約 100-150 萬港元。對於這個勇闖職場的小夥子，網友們也紛紛送上祝福。

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值得一提的是，早在2019年就有媒體報道過 Kairan Quazi，當時他就在自學中文和中國功夫。這個男孩之所以這麼受人關注，主要是因為其即將入職的公司非常火爆，而他能夠成為其中的一員，不僅是他個人的天賦和努力，更是他身邊人的支持和教育。比如，他的父母都是孟加拉裔美國人，他的爸爸是一名化學工程師，也許正是家庭的環境和教育讓他有了更廣闊的視野和更強大的能力。

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