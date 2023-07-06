手機重回可拆卸電池指日可待？ 歐洲議會通過新協議奠定科技走向

早前，歐洲議會以 587 票贊成、9 票反對，通過了關於《新電池法》的協議。很多人表示無腦支持手機不可拆卸，我個人認為這就是科技的退步。



新電池法協議中最值得關注的一點是，對於電子產品來說，所有消費電子產品中的電池都應該讓用戶拆卸與更換，其中包括了我們日常中使用最多的手機產品，換句話來說，手機可拆卸電池這件事可能會在歐洲重新回歸。

▼▼▼手機即將重回可拆卸電池時代？▼▼▼

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早年間，Apple確實開創了智能手機的先河，贏得了全世界的關注。但是，如今的Apple手機在設計上有很大的優勢麼？屏佔比、伸縮攝像頭、屏下指紋、一億像素等等這不都是國產廠商發揚光大的麼？ 那，憑甚麼我們還要繼續堅持使用15年前，Apple定下的手機設計？這極度不合理！

歐盟與美國都曾有過法規表示未來手機要重回可拆卸式設計，這樣才符合環保和重複利用的原則，並且維修起來也會更加透明，不會讓廠商有空可鑽。國內，前不久也有不少人建議工信部取消可拆卸電池設計，這是好事。

有朋友表示，你拆卸式電池設計不防水，但是防水的功能使用率如何呢？每天都掉水裏還是每天都泡在水裏呢？當然，這裡不能說可拆卸電池等同0防水，日常防潑濺還是會有的。說實話我用手機這麼多年還真沒進過水。

所以我個人拙見，只要不是刻意其實手機完全沒有必要做成 IP68。

從資料來看，防水等級5級就可以消除對各方向噴嘴噴射水流的有害影響，日常防濺水已經足夠，而這個防水等級，就算是可拆卸式電池設計也能做到。

所以，可拆卸電池手機設計等於不防水這本身就是個病句，只能說不可拆卸設計讓用戶沒辦法把手機扔水裹泡著，當然，我相信沒有那麼多有問題的用戶。

還有的朋友表示，快充不比萬能充好用？

就算是再快的120W快充，充滿電也得接近20分鐘，這還是理論峰值。就是說這期間你得將手機關機不能使用，乾等20分鐘。

我承認這項技術很厲害，對用戶來說很有幫助，但就算是再快的充電速度，也比不上當年的摳換電池來電更快吧？

結合前不久歐盟通過的法案來看，手機重回可拆卸電池只是時間問題，Apple帶出來得「歪路」沒有必要讓我們用戶來習慣，作為國產手機廠商，這時候應該站出來打破這種反人類設計。

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