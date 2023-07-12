淘寶禁忌｜中國內地的淘寶網向來有「只有想不到、沒有買不到的」稱譽，是以不少香港網民都沉迷淘寶，有部份人更是對淘寶有一份莫名的執著、甚麼用品都想以淘寶網購，近日中國內地產的「楊山水蜜桃」大熱，自然亦成為淘友的目標，不過收到的貨物品質卻未如預期。



網民淘寶買水蜜桃、開帖抱怨卻被圍插

稍早前在Facebook群組《淘寶開心Share》中，就有人開帖抨擊淘寶一家專賣生果的店家，該網民聽聞陽山水蜜桃相當著名，故決定在淘寶上訂購。

然而，當運到集運倉時，已經有 2 個水蜜桃已熟至爛掉，到香港時更是「全軍覆沒」。該網友與店主聯繫，希望能夠得到相應的賠償，而據網民所講，該店主不肯承擔全部責任，最多只願意賠償2個水蜜桃。網友要求賠償一半的損失，現在正準備尋求淘寶平台的協助處理此事。

帖文一出，並沒有帶來開帖者預期的「圍爐取暖」效果，留言的網民不斷指責從淘寶買水果的做法並不可取，指出天氣炎熱，新鮮水果根本不能在高溫之下存放這麼久，開帖者要求店主賠償並不合理，而且即使再補運另一箱水蜜桃下來，也不見得結果會有何不同。

7 種貨物港人不宜淘寶購買

雖然淘寶網上有大量貨物可供選購，但並不見得所有貨物都適合「穿州過省」從內地購買再運到香港，以下就為大家整理了 7 項不宜在淘寶網購的貨物，在下單前最好三思👇👇👇

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【1】大型電器

大型電器通常比較笨重，運輸過程中容易受到損壞。此外，大型電器可能需要專業安裝和維修，如果從淘寶購買，可能無法獲得適當的售後服務和支援。

【2】易碎物品

易碎物品在運輸過程中容易受到損壞。雖然賣家可能會採取一些包裝措施，但無法保證物品在運輸過程中完好無損。此外，如果物品受損，退貨和退款可能會很麻煩。

【3】生鮮食物

生鮮食品需要在短時間內運送並保持新鮮。從淘寶購買生鮮食品可能會面臨運輸時間較長、存儲條件不佳等問題，導致食品品質下降甚至變質。此外，對於生鮮食品的退貨和退款也可能存在困難。

【4】太大、太重的物件

太大或太重的物件在運輸過程中可能會面臨更高的運費成本和複雜性。此外，這些物件可能需要特殊的運輸和處理（例如打上木架），淘寶賣家方可能無法提供適當的物流解決方案。因此，購買此類物件可能會面臨更多的困難和不確定性。

【5】貴價奢侈品

購買高價值名牌／奢侈品時，安全性和可靠性非常重要。淘寶上的賣家可能無法提供足夠的保障和保險，以確保物品的安全運輸和交付。

【6】寵物／活體動物

購買寵物和活體生物需要考慮到其健康和福利。淘寶上的賣家可能無法提供適當的運輸和保護措施，導致動物受到傷害或不適；同時，中國內地與香港的檢疫條例亦有明文禁止部份活體動物的輸入／輸出，淘寶運到香港有可能因此觸法。

【7】藥物／保健品

購買藥品和保健品需要保證其真實性、質量和合法性。由於淘寶上的賣家眾多且質量參差不齊，存在較高的風險購買到假冒或低質量的產品。