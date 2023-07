Nothing Phone(2) 發布試玩|由倫敦起家的科技公司 Nothing 上年度推出的透明科技作品 Nothing ear、Nothing Phone 系列在科技界引來不少反響,而在一年之後,不單 Nothing ear(1) 有第二代,Nothing Phone (1) 亦有續作登場,就是剛剛在香港時間 7 月 11 日晚上發表的 Nothing Phone(2)。



Nothing Phone (2) 在繼承透明機身、閃燈機背的核心設計同時,機內的硬件亦帶來了不少的升級,以至於其在定位方面都有向上調整,從中階變成一部準旗艦手機,究竟有何處值得留意?

Nothing Phone (2) 今代新增的灰色機身選擇(蔡浩騰 攝)

《香港01》科技玩物記者在 Nothing Phone (2) 發布前就稍作試玩,以下就為各位帶來搶先實機試玩報告。

Nothing Phone(2) 4大升級速試

【1】開箱體驗依然、外型設計小改

Nothing 在成立之初,就矢志要為用戶帶來截然不同的科技產品使用體驗,而這一切就由開箱開始。Nothing Phone (2) 的外盒設計繼續採用類似上代的「糖果盒式」設計,撕開封條後,內裡就新增了一個加入凹凸紋理的紙盒,不失型格之餘要留著外盒整理配件都更為簡單。

而在機身設計方面,今代 Nothing Phone(2) 依然採用透明機背,不過顏色選擇就由黑、白改成了灰、白兩色,同一時間機背的玻璃亦改成了曲面,官方指可以更貼合手型,但是否合乎手感就因人而異。

【2】規格升級

Nothing Phone (1) 初登場時用的是 Qualcomm Snapdragon 778G+,定位屬於中階,不過相對地售價亦較親民;不過在今代的規格定位上,Nothing 就實行了一個大膽嘗試,在 Phone (2) 上配置 Qualcomm Snapdragon S8+ Gen1 - 既非 2023 年的頂尖配置,但仍然保留了旗艦級的運算能力,官方稱此舉可以進一步壓低成本,讓 Nothing Phone (2) 以更合理的價格發售。

除了處理器的「跳級」之外, Nothing Phone (2) 的影音硬件都有所增強,屏幕加大至 6.7",同時揚聲器亦升級成雙聲道,在娛樂效果上算是補足了上代的缺點。

【3】介面升級

隨著 Nothing Phone (2) 的推出,Nothing 自家設計的介面 Nothing OS 亦踏入 2.0 版本,大幅採用了單色風格,重新設計 App Icon 以及 Widget,令 Nothing Phone (2) 的介面的確別樹一格。

多種新增的 Widget,全都採用黑、白、紅色為主調,相當有風格(圖 Nothing)

在美觀之外,Nothing 亦有顧及到 Nothing OS 2.0 介面的實用性,在鎖定畫面上加入自訂 Widget 及類似 iOS 位於畫面左、右下角的工具捷徑鍵,不過就可以讓用家在幾個功能中自行揀選。

【4】Glyph 背燈更多元化

作為 Nothing Phone 系列的最大賣點,位於機背的 Glyph Interface 當然會迎來重點升級。

Nothing Phone (2) 的機背 LED 燈條由 4 組變成 10 組(蔡浩騰 攝)

在硬件上,Nothing Phone (2) 的機背 LED 燈條由 4 組變成 10 組,在整體形狀不變的同時帶來更多玩法,例如讓其中一條 LED 當成倒數時鐘。該條 LED 在倒數時間之外亦可以為第三方 Apps 所用,目前可以用於顯示 Uber 車的狀態。

上代的「Flip to Glyph」,即反轉靜音、再開啟燈號作通知提示的功能繼續存在,不過在 Nothing Phone (2) 中就加入了名為 Essential Glyph 的功能,當預先設定的 Apps 收到通知,在未讀狀態下右上角的 LED 燈條會一直亮著,直到用戶讀取通知之後方會熄滅。

Essential Glyph 直到用戶讀取通知之後方會熄滅(圖 Nothing)

Nothing Phone(2) 的 Glyph 光度除了可以於設定中改變,今代亦加入了環境光度感應,Glyph 介面的發光水平可以隨環境光暗而變化,在黑暗中發出刺眼強光;另外上代的 Glyph Ringtone 功能當然有所保留,不過就加入了讓用戶自行編制鈴聲及發光序列的 Glyph composer 功能,令 Nothing Phone (2) 可以更個人化。

Nothing Phone (2) 香港售價及上市詳情

Nothing Phone (2) 將會由 7 月 21 日起在 1O1O、csl. 及連卡佛 Lane Crawford 公開發售,建議零售價為港幣 $5,499 (12+256GB)及港幣 $6,299 (12+512GB)。香港用戶可於7 月12日起進行預訂,並於7月15日起到 1O1O、csl. 及連卡佛 Lane Crawford 提取產品。

產品查詢:3183 0168(Synergy)