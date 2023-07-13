iPhone 15系列價格將大幅上漲？獨家功能除潛望式鏡頭外還有這個

預計iPhone 15 Pro Max將比之前的Pro Max型號更貴，但也會引入一些獨家功能。蘋果分析師Jeff Pu分享了他對iPhone 15 Pro Max生產時間表和漲價可能性的見解。雖然Pu沒有提及具體的價格，但根據一份報告，蘋果估計iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的成本可能會增加最多200美元。



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iPhone 15 Pro Max有望迎來多項重大升級，包括更大的電池和更大的屏幕。其中最令人期待的功能之一是增加了潛望式鏡頭，為用戶提供更高的光學變焦能力，從而捕捉更詳細、放大的圖像，並提升設備的攝影能力。iPhone 15還有可能採用新的傳感器，以提升低光性能和整體圖像質量。

此前，國內數碼博主暗示iPhone 15系列中的Pro機型可能不會漲價，但iPhone 15 Pro Max將漲價，因為其配置可能會有較大變化。以iPhone 14 Pro Max為參考，128GB版售價9399元，256GB版售價10199元，512GB版售價11899元，1TB版售價13599元。

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