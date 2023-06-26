iPhone15系列配置前瞻整理　8大爆料一文看懂　印象最深是貴了？

6月，蘋果舉行了WWDC23，蘋果的頭顯設備AppleiVision Pro風頭壓過了其他產品，尤其是今年的iOS 17，變化非常小。自定義來電界面、全天候喊不需要喊Hey Siri直接Siri即可、輸入法新增自動糾錯功能。



很多人調侃iOS17，蘋果並不需要聲勢浩大的開一次發布會並做一次版本迭代，直接在線更新幾個APP就可以了。很顯然現在的手機系統不再會有讓人眼前一亮的新功能了。今年9月份的iPhone 15硬件的迭代可能還會有些新的變化，下面給大家彙總一下的iPhone 15系列的配置訊息。

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1. 變圓潤

iPhone 15系列中框部分出現了明顯的弧度設計，這是在前幾代的直角金屬中框機型上都沒有的，也和之前的多種爆料相符合，蘋果這樣的做法是讓用戶在握持的時候，不增加機身重量的情況下，握持感也能更好一些。

全新的iPhone 15系列將繼續提供與iPhone 14系列相同的四款機型，分別為6.1英寸的iPhone 15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro以及6.7英寸的iPhone 15 Pro Max。iPhone 15系列將全系重啟iPhone 6時代的圓潤金屬邊框，告別直角邊框，重回經典設計。

2. A17晶片+8GB記憶體

A17工程機的GeekBench 6跑分數據也已經流出，單核成績3986分、多核成績8841分。

iPhone 15 Pro系列將搭載台積電3nm工藝（N3B）的A17晶片，據悉，N3是台積電第一代3nm工藝，仍然採用FinFET結構器件。按照台積電的說法，相較N5製程，N3邏輯密度增加約60%，或相同速度下功耗降低30%~35%，並支持創新的TSMC FINFLEXTM架構。

雖然A17只有iPhone 15 Pro系列會使用，iPhone 15/15Plus這兩款標準版機型也會升級到A16晶片，相比iPhone 14/14Plus的A15晶片，性能還是有一定的提升。

3. 屏幕：全系動態島，依舊有60Hz

iPhone 14/14 Plus用上代晶片也就罷了，還繼續使用老掉牙的劉海屏，讓很多用戶感到失望。iPhone 15系列不會再犯這個錯誤，全系「上島」，不用再多花兩千塊就能體驗到動態島的過人之處。

雖然全系動態島，標準版和旗艦版的屏幕素質還是有相當大的差距，因為iPhone 15標準版還是不支持高刷新率，一款5999元的起步的手機，連高刷都支持，無疑會再度遭到用戶的吐槽。

iPhone 15 Pro系列的屏幕不僅是LTPO自適應刷新率的OLED屏，還會將屏幕亮度加大至最高2500尼特，成為iPhone史上屏幕素質最佳的機型。

iPhone 15的屏幕尺寸為6.2英寸，比前代6.1英寸稍大一些，有可能是因為邊框有所收窄，屏佔比增加，iPhone 15 Plus的屏幕尺寸為6.7-6.8英寸，劉海更換為動態島。很可惜的是，iPhone 15和iPhone 15 Plus依舊是60Hz屏幕。

60Hz的屏幕真的應該進入「垃圾堆」了，其成本和120Hz差別不大。筆者推測，蘋果這樣做有很大的原因就是故意和iPhone Pro系列拉開差距，讓在乎120Hz刷新率的消費者不得不去購買更高價的iPhone。這也是Plus破發的根本原因。

4. 接口：全系USB-C，快充沒有進步

iPhone 15系列將更換為全新的USB-C接口，而且不會有MFi協議限制。也就是說，iPhone 15能使用市面上大部分的USB-C接口數據線進行充電，但是，iPhone 15系列充電功率最高仍是27W，與前代保持一致。

5. 影像：6倍光學變焦

在iPhone 14 Pro系列將後置主攝由1200萬像素升級到4800萬像素後，今年的iPhone 15系列還會繼續對影像進行升級。

首先是標準版iPhone 15/15 Plus的後置主攝，同樣會升級到4800萬像素。iPhone 15 Pro系列的後置主攝，會升級為索尼的三層堆棧式IMX903傳感器，有著1/1.14英寸的感光單元，iPhone 14 Pro系列的IMX803主攝，感光單元為1/1.28英寸。iPhone 15 Pro系列的進光量會有極大的提升，在暗光和夜景下的拍照會更加出彩。

但是相對Android的一英寸還是有比較大的差距。

6. 又要漲價

分析稱，iPhone 15系列的平均售價將達到925美元，比去年高出100美元，其中iPhone 15 Pro Max的售價將提高200美元，而頂配iPhone 15 Pro Max 1TB的售價可能會達到1800美元，成為史上最貴的iPhone新機。

Wedbush的分析師Dan Ives曾在去年準確預測了iPhone 14系列的平均售價，他預測iPhone 15系列將上調價格，並表示，過去四年內約有250.15億部iPhone手機沒有升級，儘管iPhone 15系列的價格大幅上漲，但新機型的改進將促使許多用戶選擇這一升級。

7. 繼續採用X70基帶

iPhone 15系列不會採用蘋果自研基帶產品，將繼續使用Snapdragon X70調制解調器，而自研基帶晶片將會在2024年後使用，首款產品將會是iPhone SE4，而明年的iPhone 16是否會用上，還未確定。

蘋果最初計劃在2024年推出自研基帶晶片，該晶片會首先搭載在iPhone SE4中，而後會根據iPhone SE4的開發狀態和市場反饋，決定是否讓高端的iPhone 16系列搭載自研基帶。

8. iPhone 15 Pro系列中獨佔Wi-Fi 6E

據蘋果最新一份泄露的文件顯示，蘋果在下代iPhone上，甚至連WiFi技術都要進行不同版本的閹割了。

內容表明蘋果有意在iPhone 15 Pro系列中獨佔Wi-Fi 6E技術，基礎版的iPhone 15依然會採用Wi-Fi 6標準，在蘋果目前的產品線中，iPad Pro和MacBook Pro中已經使用了Wi-Fi 6E標準。

以上就是目前iPhone 15曝光相關的內容，大家有興趣購買嗎？

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