HonorX50全面評測　續航達新巔峰　一億高像素影像效果竟然有驚喜

回顧千元級市場的發展，大家可能會發現各手機廠商都有一個共同點，便是將硬件配搭配的「剛剛好」。千元檔作為市場中受眾最廣的價位區間，購機門檻雖在逐步下探，但配置卻實現了逐年增長，這對於消費能力不足的用戶來說這無疑是一件好事。或許，這就是該級別能夠持久長青的原因之一。



7月5日Honor召開新品發布會，為大家帶來HonorX系列十年登峰之作X50。新機不僅延續了X系列一貫的賣點，還帶來了多項突破行業的品質新標準，將整機的使用體驗提升到了全新的維度，讓千元機也擁有了旗艦專屬好手感。下面，讓我們一起看看其實際使用體驗究竟如何吧。

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外觀：輕薄機身設計，超旗艦品質手感

本次，HonorX50在外觀設計方面，沿襲了此前X系列一貫的輕薄感，握在掌心能讓用戶感受到「無感」體驗。作為一款擁有5800mAh大電池的產品，整機的重量控制在了185g，這樣驚人的數據放眼同級十分炸裂。

在設計語言上，HonorX50雖然保留了標誌性的「滿月星環」相機deco設計，但細心的小夥伴可能會發現，在相機的外圈上，為大家帶來了類似於巴黎釘紋的設計思路，不得不說有了傳統的高端設計理念和製作工藝加持，讓HonorX50的機身充滿了古典、硬朗和精緻的優雅氣息。

為了實現順滑的單手握持感，Honor很用心的將機身等比例一分為二，從機身的側面來看，屏幕的曲率與背板的曲率幾乎一致，完全感受不到中框的存在，即便是單手握持也不會出現割手的不適感，在觀感和手感上都能為用戶帶來超越同級別產品的體驗。

在高顏值的機身下，HonorX50還具備一定的功能性，首創太極緩震架構，通過「三圍一體」工藝與材料，讓機身與屏幕變得更加堅硬。包括創新緩震材料加固、固壩密封防護、環繞緩震防護，形成了三道防線，屏幕整體強度提升3倍，在1.5m高度情況下可以實現多角度防摔，首獲瑞士SGS整機五星抗跌耐摔認證。

續航：大容量電池方案，續航解決快充短板

可能大家很難想象，在7.98mm極致輕薄的機身內部，塞進一塊5800mAh大容量電池，滿足了大家既要、又要的想法。當了，除了「超標」的大電池外，HonorX50還支援35W快充方案。接下來，我將使用ZOL全新的五小時續航測試模型對HonorX50進行測試，實測結果如下：

五小時重度續航測試（中關村在線提供）

為了讓測試更加均衡，我們特意修改了以往的五小時重度續航測試模型，讓測試與大家真實的用機環境更加吻合。經過了5小時重度續航測試後，HonorX50還剩59%的電量。整體來看，HonorX50的續航表現不僅與前代產品相比提升顯著，與同級競品相比也建立了強大的優勢，較強的續航能力完全能夠滿足大家一天的手機使用需求。

快充測試（中關村在線提供）

而在快充方面，HonorX50的表現也沒有令大家失望。在1%的初始電量下充電30分鐘，HonorX50能夠快速充入49%的電量。平均每五分鐘的充電速度達到了10%，可以滿足大家臨時補能的需求。

值得注意的是，HonorX50採用了一塊長壽命電池，解決電池老化所帶來電池不耐用的問題，可以1000次充放電循環後，電池健康度依然大於80%，依舊能為用戶帶來長續航體驗。

整體來看，HonorX50在快充以及續航方面的表現還算不錯，憑藉5800mAh大容量電池與35W快充的組合，有能力為大家帶來一個不錯的續航體驗。當然，雖然有小夥伴覺得35W的充電功率不夠快，但也能勉強達到主流快充的門檻，滿足快充所需。

影像：一億高像素影像，後期可以任意裁

影像系統作為千元機一直以來的軟肋，由於沒有足夠的硬件支援，一度被網友戲稱為只能「掃碼」。但事實上，由於各手機廠商內卷嚴重，有不少成熟的影像技術方案湧向市場，而旗艦影像技術下放，讓千元級的影像表現自然不可同日而語。

在HonorX50巨大的影像模組下方為大家帶來了兩枚鏡頭，分別為108MP主攝以及一枚2MP鏡頭，全面涵蓋了從大場面到小物品的拍攝需求。那麼這套後置雙攝方案的影像效果究竟如何呢？讓我們通過實拍來一探究竟：

通過樣張我們不難看出，HonorX50在白天的拍攝能力還是十分不錯的。首先，是圖片的暗部細節表現，可以看出即使在背光面圖片放大後仍十分清晰，在寬容度方面非常優秀。其次，HonorX50在對圖片的優化上也非常細心，天空十分純淨顏色過渡的非常細膩，沒有為了追求顏色的統一而做出過多的優化。

當然，在普通的一倍模式下拍攝，並不能將主攝的能力全部釋放出來，想要實現更加優秀的畫面效果，我們還需要開啟高像素模式。有更多的像素，意味着有更多的餘量可以去做畫面放大，通過另一種方式來實現高倍數變焦的功能。要是用戶想拍攝遠處的物體，有高像素來做放大基礎，拍出來的都會再清晰一點。

HonorX50在夜景模式下的表現也是非常出眾，樣張中的天空十分純淨，噪點控制的十分出色，天空該黑的地方黑，建築該亮的地方亮，物體周圍沒有多餘的光影，展現了HDR強大的能力。並且，HonorX50在夜景中仍然有着不錯的細節表現，不用放大也可以清晰的看到建築中發光字的細節，字體邊緣鋒利，輪廓線條清晰，對畫面有着不錯的解析力。

性能：高端屏幕加持，千元機性能標桿

除了影像不再僅支援掃碼外，近幾年千元機最大的提升莫過於手機的性能。本次，HonorX50首發搭載驍龍6 Gen1移動平台，採用了先進的4nm製程。此外，Honor的Turbo X系統引擎、動效引擎技術等底層優化技術也沒有缺席。

HonorX50首次支援16GB+512GB的超大記憶體組合，既保證了硬件後台更高的保活率，又提升了App的冷啟動速度，實現多任務靈活切換，可以讓大家更快的進到戰場。

性能好只是一方面，HonorX50還為大家帶來了一塊媲美旗艦的優質屏幕。全新的6.78英寸1.5K屏幕支援10.7億色顯示、120Hz高刷新率，以及硬件級低藍光和1920Hz PWM高頻調光，護眼效果更出色。

不僅如此，HonorX50還搭載了S視頻畫質增強算法技術，能讓SDR視頻源也能呈現HDR效果，視頻具有生動的色彩、對比度、動態範圍明顯提升；而AI超分辨率技術可以針對低分辨率視頻進行清晰度增強，讓屏幕顯示時刻都保證在清晰的狀態下。

總的來說，屏幕作為智能手機與大家產生交互鏈路中最重要的一環，HonorX50的屏幕有着較高的素質，能為大家提供不錯的視覺觀感。性能配置方面也超越了同級競品，綜合體驗非常出眾。

筆者有話說：

HonorX50作為HonorX系列十年登峰之作，讓我看到了Honor對於廣大消費者滿滿的誠意。當然，這不僅僅侷限於賬面優秀的參數，更體驗現在手機的整機質感。畢竟打造高品質體驗本就不容易，而讓用戶感知到產品的「高品質」則更加艱難。

自HonorX系列回歸以來，市場銷量已經說明了一切，或許HonorX50與同級競品相比並不完美，但我相信它依然會成為一款足夠受歡迎的產品。HonorX系列近幾年取得的成績有目共睹，通過HonorX50我們依然能看到不少前代機型的影子，性能的提升、設計的跨越、手感的升級均能展現出Honor對入門級市場的態度，也將勢必成千元價位段最值得買的手機之一。

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