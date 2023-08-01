手機好快無電？　三個秘訣延長續航　一種情況不宜開啟省電模式

手機續航一直是很多用戶關心的問題，如果一天之內要充好幾次電，是相當煩人的。



今天，筆者就給各位推薦3個能延長手機續航的實用功能，關閉後能有效減少手機耗電，一起來看看吧。

▼▼▼延長手機續航的3個實用功能▼▼▼

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1）關閉5G

如果你沒有購買5G套餐，可以考慮將5G連接關掉。方法很簡單，Android手機只要打開「設置」選項，在上方的搜索欄中輸入「5G」，一般都會有對應的選項。

就以魅族20為例，設置搜索框中鍵入「5G」之後，就能看到「啟用5G」選項卡，點進去關閉即可。我們也可以看到，魅族操作系統中內置了「5G智能模式」，會根據網絡環境智能開啟，增加續航時長。但是，也有部分手機默認不支持關閉5G，如果搜不到的朋友可以去開發人員選項裡找找，可能就有開關。

對於iPhone用戶，各位果粉也可以打開「設置」-「網絡」-選擇一張號卡-「4G」，就可徹底關閉5G連接。現在很多手機都會在電量較低時自動關閉5G，但手動關閉總是更加放心。

2）可以長期開啟省電模式

有些用戶只等到手機沒電時才開啟「省電模式」，但如果你沒有遊戲需求，其實一直開啟也沒什麼問題。你可能已經知道了，省電模式下不僅會對息屏時間、應用後台運行、5G連接、觸感反饋等功能進行限制，手機處理器也會適當降頻，減少耗電。

開啟的方式也如同上方所提到的5G開關，在設置中搜索「省電」即可，或者在菜單中搜索「電池」相關的選項，裡面一般都會有輕鬆開啟的方法。不過，如果你想高幀玩遊戲，還是要酌情關閉的。

對於iPhone 用戶，您也可以從控制中心打開和關閉低電量模式。低電量模式打開後，狀態欄中的電池會呈黃色顯示。將iPhone電量充到至少80%之後，低電量模式會自動關閉。

3）適當開啟深色模式

如果你使用的手機是OLED屏幕，開啟深色模式也能有效降低功耗，尤其是在夜晚等昏暗場景下，開啟暗色模式眼睛也比較舒服。但這並不意味著深色模式就適合一直開啟，因為人類瞳孔在長時間觀看負對比極性（深色模式）內容時，更容易造成視覺疲勞。

現在很多Android手機都內置了定時切換功能，用戶可以設定好轉換模式的時間，例如在晚上7點之後自動切換為深色模式，早上6點之後切換為亮色模式等等，非常方便。

總結

針對不同的手機系統、機型，廠商們還定制了很多更豐富的功能，以供用戶們進行自定義設置。你還有什麼省電小妙招嗎？歡迎在評論區分享經驗。

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