手機好快無電？　三個秘訣延長續航　一種情況不宜開啟省電模式

撰文：中關村在線
出版：更新：

手機續航一直是很多用戶關心的問題，如果一天之內要充好幾次電，是相當煩人的。

今天，筆者就給各位推薦3個能延長手機續航的實用功能，關閉後能有效減少手機耗電，一起來看看吧。

▼▼▼延長手機續航的3個實用功能▼▼▼

+13

1）關閉5G

如果你沒有購買5G套餐，可以考慮將5G連接關掉。方法很簡單，Android手機只要打開「設置」選項，在上方的搜索欄中輸入「5G」，一般都會有對應的選項。

就以魅族20為例，設置搜索框中鍵入「5G」之後，就能看到「啟用5G」選項卡，點進去關閉即可。我們也可以看到，魅族操作系統中內置了「5G智能模式」，會根據網絡環境智能開啟，增加續航時長。但是，也有部分手機默認不支持關閉5G，如果搜不到的朋友可以去開發人員選項裡找找，可能就有開關。

對於iPhone用戶，各位果粉也可以打開「設置」-「網絡」-選擇一張號卡-「4G」，就可徹底關閉5G連接。現在很多手機都會在電量較低時自動關閉5G，但手動關閉總是更加放心。

2）可以長期開啟省電模式

有些用戶只等到手機沒電時才開啟「省電模式」，但如果你沒有遊戲需求，其實一直開啟也沒什麼問題。你可能已經知道了，省電模式下不僅會對息屏時間、應用後台運行、5G連接、觸感反饋等功能進行限制，手機處理器也會適當降頻，減少耗電。

開啟的方式也如同上方所提到的5G開關，在設置中搜索「省電」即可，或者在菜單中搜索「電池」相關的選項，裡面一般都會有輕鬆開啟的方法。不過，如果你想高幀玩遊戲，還是要酌情關閉的。

對於iPhone 用戶，您也可以從控制中心打開和關閉低電量模式。低電量模式打開後，狀態欄中的電池會呈黃色顯示。將iPhone電量充到至少80%之後，低電量模式會自動關閉。

3）適當開啟深色模式

如果你使用的手機是OLED屏幕，開啟深色模式也能有效降低功耗，尤其是在夜晚等昏暗場景下，開啟暗色模式眼睛也比較舒服。但這並不意味著深色模式就適合一直開啟，因為人類瞳孔在長時間觀看負對比極性（深色模式）內容時，更容易造成視覺疲勞。

現在很多Android手機都內置了定時切換功能，用戶可以設定好轉換模式的時間，例如在晚上7點之後自動切換為深色模式，早上6點之後切換為亮色模式等等，非常方便。

總結

針對不同的手機系統、機型，廠商們還定制了很多更豐富的功能，以供用戶們進行自定義設置。你還有什麼省電小妙招嗎？歡迎在評論區分享經驗。

延伸閱讀：手機掉電快的2大原因　後台系統都關事　電池管理系統你知幾多？

+12
續航配置是購買手機的重要參數　快充改變生活習慣　3款產品推薦拆解手機充電的三大謠言　iPhone不用快充的背後存在著陰謀論？手機重回可拆卸電池指日可待？ 歐洲議會通過新協議奠定科技走向手機容量及記憶體有必要越做越大？24GB記憶體恐怕會引起惡性循環手機越用越lag的3大原因　教你四個方法揀順暢機　這品牌有保證？手機充電4大安全問題　亂用設備易出事　低溫自動關機點算好？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

手機
智能手機
中關村在線