手機容量及記憶體有必要越做越大？24GB記憶體恐怕會引起惡性循環

你現在用的手機是多少儲存容量和記憶體（運存）？ 8+128？12+256？還是16+512？



從今年起，手機儲存似乎突飛猛進。去年12+256還是主流，16+512則是頂配，但今年出現了很多16GB+1TB的機型，價格甚至不貴，但大儲存配置已不再是頂配機型的專屬。

▼▼▼手機儲存空間及運存有必要越做越大？▼▼▼

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現在1500-2000的價位段，像12+512、16GB+1TB這樣的配置，無論是主力還是備用，都能用上幾年。旗艦機型也隨著2000元價位段機型的「大儲存」大規模普及。

12GB運存現在基本是標配了，像主流的幾家手機廠商也都基本淘汰了8GB運存，把基準全線升到16GB。這種「便宜又大碗」的大儲存普及，似乎是自一加（One Plus）的兩次發布會過後開始的。自那次以後，首先坐不住的小米總裁先後調低了紅米K60機型的價格，之前買貴的小伙伴還贈以紅米手環補上。隨後，增加16GB+1TB超大容量版本，並且3099元的價格。

不僅如此，據說今年還會有更大的運存。據數碼博主爆料，即將發布的下半年將有大量的搭載24GB超大運存手機上市。後面將要發布的旗艦新機，最低也是標配16GB的運存。

這想想就非常恐怖了，我甚至還跟評論區的網友一樣，質疑這是不是所謂的「融合虛擬內存（記憶體）」？結果人家站哥直接否決，這就是真真實實的24GB物理內存。想到蘋果現在用的電腦還是16GB，手機這邊就直接幹到了24GB，而且你敢信這是半年不到的事？

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然而，有些網友並沒有因為有更大運存的到來而感到期待，相反大家都在懷疑更大運存的到來，是否會把現如今的這些App給「慣壞」？因為現在的App佔用空間很大，而且更新後實際有用的功能沒幾個，反而變得更臃腫。App變得更臃腫佔用更大，那麼無論多大運存的機型，用了一段時間都會吃不消。有些網友則認為手機廠商跟進更大的運存沒錯，但也要優化跟上，保證大運存有更好的後台留存能力以及更好的體驗。

在儲存選擇方面，大家也不用盲目去追求最大，畢竟如果你不是在手機上做影片剪輯等工作，哪怕你玩原神這樣的手遊大作，16GB的內存也完全夠用了，目前的24GB真的只還是個偽需求，不如把多餘的預算放到硬盤上，加到1T、2T也能讓手機壽命多提升幾年。

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