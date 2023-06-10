續航配置是購買手機的重要參數　快充改變生活習慣　3款產品推薦

又到6月中，相信很多朋友都準備購買一款新手機。



如果預算充足，大家大可閉眼選擇各品牌的旗艦產品，在體驗上基本不會有太大的差距。

那麼如果預算有限，我們又該怎麼選擇呢？

這裡首先拋出我的觀點，預算有限的情況下，首先選擇處理器優秀的產品，畢竟好的處理器不僅可以帶來極致的性能體驗，更是在很大程度上保證了日常使用的流暢度。

那麼除了處理器，我們還要關注什麼呢？我認為應該是續航配置，其中快充功率更是重中之重，以100W以上的功率為最佳。

+ 10

1）百瓦快充真的可以改變你的生活習慣

實際上，百瓦快充也不過是最近幾年剛剛普及的事。上到很多真我（realme）GT Neo5的240W快充（已經是目前Type-C接口能承受的功率極限），下到很多中端機在用的100W快充，基本都可以在30分鐘內給手機從0%充至100%。

以我個人為例，我現在基本已經不會睡前給手機插上充電器了，困了就直接把手機扔到一邊。如果第二天睡醒手機電量不足，就利用洗漱的時間給手機用百瓦快充快速回血，10分鐘基本也能回個40%左右的電，足夠通勤使用了。再也不會像此前一樣，因為忘記睡前給手機充電而陷入電量焦慮。

2）百瓦快充手機推薦

所以我們在選購手機時，除了要看產品的性能，對於高功率的快充配置同樣需要關注，接下來給大家推薦幾款性能不錯同時擁有高功率快充的產品~

首先推薦的是iQOO Neo8 Pro，作為iQOO Neo系列的首款「Pro」之作，其不僅搭載了新一代天璣9200+旗艦5G移動平台+UFS4.0+LPDDR5X的性能配置，更是在續航方面帶來了120W快充+5000mAh大電池的組合，根據我們的測試，27分鐘即可給iQOO Neo8 Pro回滿血。

其次推薦的便是目前的C口快充天花板——真我GT Neo5，240W快充搭配4600mAh電池，根據我們實測9分47秒即可充滿。

性能方面，真我GT Neo5搭載神U驍龍8+處理器，在遊戲、日常使用中均有不錯的表現。

最後推薦的是一加（OnePlus）Ace 2，其配備了100W快充+5000mAh大電池的配置，其不僅同樣搭載了神U驍龍8+處理器，還配備了這一價位段性能旗艦難得的曲面屏，這顏值絕了。

延伸閱讀：手機充電4大安全問題 亂用設備易出事 低溫自動關機點算好？

+ 26

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】