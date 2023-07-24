iPhone 15系列10大消息曝光　電池容量增加外　有可能延期還漲價

iPhone 15系列還有兩個月就將發布，曝光消息已經陸續傳出。本文將帶來十則最新曝光消息，提前決定買不買。



iPhone 15系列的10大傳聞

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1. 發售或將延期

有消息稱，由於LG產線生產的iPhone 15 Pro屏幕沒有符合蘋果的要求，廠商正在加急調整設計，這可能導致兩款機型延期發售，或者出現供不應求的問題。而三星生產鏈暫未傳出有相關消息。

2. 發布日期

彭博社專欄作家Tim Culpan曾表示，由於蘋果的2022財年將於9月24日截止，因此庫克為了能讓財報更好看，故提前一周發布iPhone 14系列。不過，有業內人士爆料iPhone 15系列或將於9月15日發布，不再提前，可能是今年蘋果產品賣得不錯？

3. 價格相關

由於iPhone 15系列獲得了一系列硬件升級，其售價可能會提升15%左右，摺合港幣接近7、800元。有趣的是，新款iPhone漲價反而會提升前幾代二手機的銷量，就比如iPhone 14系列發布一個月內，iPhone 13二手機的銷量反而暴漲幾十個百分點。

4. 機型版本

本次iPhone 15系列仍將包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max四個版本，然而這次Pro版本和標準版差異將會進一步拉大，Pro版本將會搭載鈦合金邊框以及一系列配置升級，標準版可能就要擠牙膏一些。

5. 全系動態島/USB-C接口

彭博社爆料人Mark Gurman表示，iPhone 15全系都將採用動態島設計

由於歐盟的要求，iPhone 15系列也被迫更改為USB-C接口，但蘋果大概率還會對接口進行定製，沒有通過蘋果認證的普通USB-C數據線可能會被限制充電/傳輸速度。

6. 固態按鈕

iPhone 15 Pro系列將配備固態按鈕，蘋果將使用額外的Taptic Engine振動電機來為這些按鍵提供反饋，這種設計相比傳統按鈕要更加耐用。然而，天風證券分析師郭明錤也曾曝光，稱這項配置還存在「製造複雜、更高成本、軟件適配 」等問題，2024年的iPhone 16系列或許用的上。

7. 最新配色

iPhone 15 Pro系列將會帶來最新暗紅配色，而標準版和Plus將會有薄荷綠（青色）的選擇。還有一個不太靠譜的爆料稱iPhone 15將會有磨砂背板，手感黨狂喜。

8. 影像拍照

iPhone 15標準版或將升級為4800萬像素廣角主攝，傳感器為1/1.5英寸，相比iPhone 14的1200萬像素要強得多。相比標準版，iPhone 15 Pro Max版本甚至有望搭載潛望攝像頭，支持6X光學變焦，這顆傳感器將是索尼最新產品，能拍出更加明亮、多彩的照片。

9. 電池容量

照例，iPhone 15系列四個版本的電池容量都有增加，採用全新電池堆疊技術，理論上充電功率也會更快。iPhone 15/15 Plus仍將保證20W，Pro/Pro Max升為27W，實際的充電功率或將超過30W，但相比Android陣營還是要遜色一些。

10. 性能記憶體

iPhone 15/15 Plus大概率將配備滿血版A16仿生晶片，而iPhone 15 Pro/Pro Max則是3nm製程工藝的A17晶片。台積電曾表示，A17晶片的電源效率將提升25%，搭配更高的電池容量，續航時間將大幅增加。同時，Pro系列兩款新機可能也會升級為LPDDR5 8GB記憶體，運行更順暢。

你會購買最新的iPhone 15系列嗎？

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