iPhone 15仍採用直屏設計　蘋果為何不用曲面屏？維修成本是考量

按照往年規律，iPhone 15系列還有兩個月就要正式和大家見面了。



目前網上關於iPhone 15的消息五花八門，不過不論是從爆料消息還是曝光的渲染圖來看，有一點是可以確定的——這次的iPhone 15系列將繼續採用直屏的設計。

雖然曾多次曝光出曲面屏版本的iPhone新機，但從初代產品至今，iPhone一直採用直屏的設計。為何蘋果獨鍾於直屏手機？今天咱們來聊聊背後的原因。

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一、用戶體驗問題

眾所周知，蘋果的產品向來極為重視用戶體驗，直屏的設計相對更適合用戶單手握持使用。

這裏我們提到的單手握持使用，是指用戶可以更輕鬆地操作手機，包括輸入文字、瀏覽內容等操作，一些大弧邊的曲面屏則可能會出現屏幕內容顯示不完整的情況。另外，相較於曲面屏邊緣誤觸或不便操作的情況，直屏的手機則完全不會，這點對於經常用手機玩遊戲的朋友應該深有感觸。

二、產品設計的一致性

前面我們也提到了，初代至今，iPhone採用的一直都是直屏的設計。如果突然開始採用曲面屏的設計，就意味着後續在iOS系統的操作邏輯上需要做出改變，設計一套專屬於曲面屏的交互手勢。

除此之外，蘋果的App Store中有數以百萬計的App，而這些App基本都是為iPhone和iPad的直屏所設計的，如果蘋果突然帶來曲面屏版本的iPhone，就需要開發者再去為App適配新的軟件設計，否則可能會出現顯示兼容性的問題。

三、產品的安全性

相較於曲面屏結構的複雜性和脆弱性，直屏手機的可靠性和耐用性會更高一些，結合到實際：

首先在意外跌落時，曲面屏相較於直屏，破損的可能性更大。並且從維修成本來看，曲面屏的維修價格會更高統一些。

值得注意的是，曲面屏在貼膜時相較於直屏手機來說，也更加麻煩。從我個人的經驗來看，如果沒啥經驗給曲面屏貼鋼化膜的話，翹邊、進灰、膠水溢出等情況一定會遇到。而直屏手機一般清理完灰塵直接貼上去就OK，現在甚至還有「無塵倉」之類的貼膜神器，一推一拉輕鬆搞定。

寫在最後

以上三點便是阻礙iPhone選擇曲面屏的主要原因。實際上，曲面屏早已沒有前幾年剛推出時的那種熱度了，根據微博投票顯示，在屏幕素質同等的水平下，有大約75%用戶傾向於選擇直屏旗艦，所以說用戶對於直屏的需求還是很強烈的。

而除了iPhone，目前市面上也有不少屏幕素質優秀的直屏旗艦，我來給大家推薦幾款：

iQOO 11S

iQOO 11S（VIVO官網）

首先推薦的便是最近發布的iQOO 11S，作為「超級標準版」，iQOO 11S的正面搭載了一塊6.78英寸的2K分辨率電競直屏，由三星E6發光材料打造，最高支援144Hz的屏幕刷新率。

其他參數上，同時這塊屏幕還擁有全局最高亮度1100nit、局部峰值亮度1800nit、10bit色深、HDR10+、100%DCI-P3色域、瞬時觸控採樣率1200Hz、DC調光等配置。

可以說iQOO 11S的這塊屏幕，就是當下硬件素質最強的直屏之一。

小米13

小米13（小米官網）

小米13也是熱度相當高的一款產品。其正面搭載了一塊6.36英寸的OLED柔性直屏，屏幕分辨率為2400x1080，同樣採用三星E6發光材料打造，其他參數上，這塊屏幕全屏亮度1200nit，峰值亮度 1900nit，支援杜比視界、HDR10、HDR10+、HLG、DC 調光。

一加 Ace 2V

一加 Ace 2V（oppo官網）

作為千元價位段的熱門產品，一加 Ace 2V的屏幕也是一塊相當棒的直屏。

屏幕分辨率上採用了能效比均衡的1.5K，最高120Hz屏幕刷新率，通過將ADFR極速穩幀技術導入，實現40Hz/45Hz/60Hz/90Hz/120Hz五個檔位超低延時極速變幀，能根據遊戲、觀影等場景自行調節，流暢又省電。

其他參數方面，這塊屏幕局部峰值亮度可達1450nit，支援100% DCI-P3廣色域、10.7億色顯示，1440Hz高頻PWM調光也能減少夜晚用機時對眼睛的負擔。

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