不想頻繁換手機？4大配置需重點關注　強大又穩定的性能最重要

除了一些「看到新手機就想換」的富哥、極客，其實大部分消費者購買手機時都是想多用幾年的，感覺這樣才能值回售價。然而，很多精打細算的用戶對手機參數並不了解，不知道該關注哪些參數。



今天筆者就挑選幾項值得注意的配置，希望愛機多用幾年的「久用黨」們可以留意一下。

▼▼▼4大手機配置需重點關注▼▼▼

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1）內存一定要大

基本所有手機廠商都會「內存配置」與「性能配置」組合在一起介紹，我們在發布會上聽到的的12GB+256GB、16GB+1TB就是內存。其中，前面較小的這個數字是閃存（RAM），後面較大的數字則是內存（ROM），兩者對手機的日常體驗都有較大影響。

下圖就是新機紅魔8S Pro+的產品頁面，可以看到該機採用了UFS 4.0閃存+LPDDR5X內存，各位可以簡單理解為「字母后面的數字越大越好」，例如UFS 4.0就比上代UFS 3.1提升了一倍的連續讀取速度，能提供更低的延遲和更高的數據帶寬，不但可以讓手機同時運行多個應用，還能夠提高單一應用的加載速度，避免內存成為整機流暢體驗的瓶頸。

運行內存如果不夠了，系統為了減少卡頓，就會自行「殺進程」，把後台APP單方面關閉。隨著用戶安裝的APP越來越多，可用內存會被逐漸壓縮，Android手機尤為如此。所以，我並不建議各位消費者圖便宜購買8GB運行內存的機型，用個1、2年會非常卡頓；多加個2、300元用個安心，還是很值得的。

除了後台應用、拍照、通話等操作曾經也會嚴重佔用內存，導致用戶在暢玩手游時只是簡單切出去掃個碼，回來游戲就被「殺後台」。不過隨著技術的進步，運行內存越來越大的新機們已經鮮有類似的窘境出現。

2）性能一定要強

如果說內存是「久用黨」最值得注意的硬件配置，手機所搭載的SoC晶片同樣重要。這種核心硬件的迭代速度相當快，僅在1-2年內晶片可能就會升級4、5次，每次都能有20%左右%的CPU、GPU性能提升，APP對性能要求也會越來越高。因此，手機晶片要足夠強勁，才能保證手機的流暢運行。

如果你還想玩些手機遊戲，對晶片的要求就更高了，建議選擇目前Android陣營最強的晶片，如第二代驍龍8領先版、天璣9200+等等，根據手機晶片的進化速度，它們至少在2-3年內能保證足夠強大、穩定的表現。

3）系統一定要好

國內手機廠商都有各家的定制系統，內置最新算法、技術，延緩老化速度。就例如OPPO內置ColorOS超算平台，可以實現對硬件計算資源的精準調度，重點解決計算資源分配不合理，內存使用衝突的兩個業界難題，搭載該技術的OPPO Reno9系列就已通過實驗室48個月抗老化測試，並獲得了泰爾實驗室全場景持久流暢五星證書。

當然，也有很多手機獲得了類似的抗老化認證，它們都值得優先考慮。

4）電池一定要穩

手機越來越不經用由很多因素造成，iPhone用戶肯定遇到過電池健康下降，續航時間縮水的困擾。因此，「久用黨」們在日常使用中還請留意一下使用方式，手機後蓋太燙了就拔掉電源緩緩，電池也不要等到花光電量再充，隨用隨充就挺好。

有些廠商也在電池方面投入研發，例如小米自研澎湃G1晶片、OPPO SUPERVOOC等，它們能有效優化充放電過程，延長電池壽命。

你在挑選手機時最關注什麼配置呢？

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