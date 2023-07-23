手機出現三種問題就必須換　開App慢過呢個秒數代表無法兼容系統

如今手機已經成為日常用品，除非家裡富得流油，否則很少有人能夠跟上廠家推出新產品的速度。那麼，我們究竟什麼情況下才需要換手機呢？



讓我們一起來探討一下這個簡單的問題。

▼▼▼有這三種問題必須換手機▼▼▼

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第一：手機打開APP延遲超過3秒以上

卡頓是導致很多人更換手機的一個直觀原因。手機卡頓可能由多種原因引起，例如升級了最新的系統、核心硬件性能落後、電池性能衰減以及內部元器件老化等等。一旦出現卡頓現象，意味著你的手機已經進入了更換的過渡期。不管是什麼原因，如果預算不是特別緊張的話，建議儘早考慮購買新手機。

原因很簡單：手機不像電腦那樣可以更換各個部件，大部分重要部件都與主板焊接在一起，特別是晶片和內存等核心部件無法獨立更換。即使你成功更換了某個部件，其他部件很難與之兼容。綜上所述，建議大家考慮購買新手機。

第二：電池健康程度低於80%

電池問題也是大家更換手機的原因之一。手機的元器件老化最為明顯的就是電池了，因為充電是一個頻繁的操作，我相信很多人現在出門都必備充電寶，在一天內至少充電三次。一般來說，一款手機的電池在正常使用三到五年後基本上會衰減到80%左右，這是正常現象。如果只是偶爾需要外出，基本上還是夠日常使用的，畢竟家里和辦公室都有電源，只需擔心上下班的路程。

但當電池續航能力真的不給力時，大家首先會想到的是最省錢的辦法——更換電池。說實話，這確實是一種不錯的方法，但我首先建議去官方渠道更換電池（如果官方提供服務的話）。一方面，官方配件相對有保障；另一方面，非官方維修可能無法達到官方的密封性要求，尤其是IP68級別的手機，更換電池可能會影響防塵防水等級。

此外，一旦使用了第三方維修，官方基本上不會提供質保服務。因此，建議大家到官方渠道更換電池。另外，更換電池的前提是你的手機在內部還能用上2至3年左右。

最後要提醒大家，一部手機更換電池的次數大約在3次左右，超過這個次數，即使你更換了新電池，手機內部的元件也已經老化，再去更換電池已經沒有必要了。如果你的手機已經卡得不行了，我建議直接購買新機。

第三：儲存空間低於10%

儲存空間緊張也是更換手機的原因之一。隨著系統越來越龐大，各種應用程序的體積也在增加，例如微信、抖音等儲存需求較大的應用程式。如今，128GB的儲存容量已經有些捉襟見肘，更何況還有一些廠家推出64GB儲存容量的手機，這根本無法滿足大多數用戶的需求。

即使是正常使用，系統、應用、相冊和影片等都會讓手機儲存容量逐漸不夠用。雖然有雲端儲存和物理擴容的方法，但這並不是一個長久之計。首先，使用雲端儲存需要支付費用，一旦你上傳了大量重要的資料、文件、照片和影片，未來的費用將是持續的。如果時間較長，總體費用可能比升級手機還要貴，而且可能更昂貴。

至於物理擴容，我不太推薦。首先，官方不會提供保修服務；其次，與更換電池一樣，這種操作破壞了手機的密封性；最後，你的儲存晶片可能被升級更換，手機內部的其他部件也會出現不同程度的老化，你用不了多久還是需要購買新手機。

手機這種東西就是這樣，由於體積小巧、結構複雜且元器件極為密集，很難通過替換零部件來延長使用壽命。除非預算有限或沒有更好的選擇，我建議大家盡量購買新款手機，因為日常使用體驗完全不同。只有那些為了省錢而忍受手機卡頓的人才能真正體會到其中的苦衷。

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