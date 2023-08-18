調查報告預測Apple將再獲成功　iPhone 15成為全球手機出貨量第一

根據市場調查機構Counterpoint Research的最新報告，預計2023年全年智能手機出貨量將達到11.5億部，按年下降6%，這將是十年來的最低點。



報告指出，儘管北美市場的就業市場走強，通脹率下降，但消費者對升級設備猶豫不決，延長了設備更換周期，使得北美市場成為全球經濟復甦的主要拖累因素。

+ 5

今年上半年，北美市場的經濟下滑幅度達到兩位數。北美研究總監Jeff Fieldhack表示：「目前統計數據表明，美國所有運營商今年的用戶設備升級率創歷史新低。」然而，報告對蘋果公司的未來表現持樂觀態度。

Fieldhack認為，iPhone 15系列正在吸引高端客戶，而iPhone 12系列的銷量以及豐富的折扣活動，有望推動蘋果iPhone的業務營收。如果蘋果公司能避免去年的生產問題，有望成為全球年出貨量第一的手機廠商。

報告還指出，當前智能手機市場中，高端和超高端手機市場成為主要驅動力，這對蘋果公司的進一步發展有利。該機構預測，蘋果iPhone今年在美國等市場的表現，可能標誌着「蘋果時代」的到來，首次問鼎全球手機年出貨量第一寶座。

延伸閲讀：手機128GB儲存空間夠用？應用程式增長快 恐未能滿足用戶需求

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】