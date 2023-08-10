iPhone 15 Pro實機照流出　兩大功能將消失　潛望式鏡頭最吸引

根據最新爆料，以 iPhone 15 系列為主角的蘋果秋季發表會，很有可能會在 9/13 舉行。而隨著時間逼近，更多爆料情報持續釋出。



近日在網路上甚至出現了數張據稱是由中國工廠流出的 iPhone 15 Pro 實機照，再度證實蘋果兩大「祖傳」功能或將隨著 iPhone 15 系列的開賣而走入歷史。

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iPhone 15 Pro實機照外流！蘋果2大「祖傳功能」被消失

稍早外媒《CNMO中國》曝光了一組宣稱是 iPhone 15 Pro 實機照的背面、側面與底部。照片中除了蘋果使用許久的 Lightning 連接埠改為 Type-C 接口，提前配合歐盟的新規定，另外側邊的靜音鍵也由原先的上下撥桿的方式，改為可自定義的固態按鍵，據了解這個已在 Apple Watch Ultra 實現的「動作按鈕」，應該具備快速啟動靜音、相機、手電筒、語音備忘錄等功能。

另外 iPhone 15 Pro 系列還傳出螢幕因改採 LIPO 技術，邊框有可能在縮小至 1.5mm；同時還具備鈦金屬材質外框、A17晶片處理器， iPhone 15 Pro Max 更可望獨家搭載潛望式鏡頭，使望遠拍攝的能力進一步提升。iPhone 15 系列預估的發表日期為 9/13、上市日期則是 9/22。

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