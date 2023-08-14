網傳iPhone SE 4消息　外觀似iPhone 14　但備實體可自定功能鍵

撰文：Mobile Magazine
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傳聞因蘋果自家 5G 晶片組生產進程受拖延等問題，而發佈日尚未能落實的蘋果平價手機 iPhone SE 4，近日又有相關產品資訊流出。傳聞裝置外觀或建基於 iPhone 14，另外又可能加入或首配於 iPhone 15 Pro 系列的可自定實體鍵。

是次關於 iPhone SE 4 流傳消息，來自爆料達人 Unknown21 在其推特帳號發言。

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文中提到數項關於傳聞中蘋果入門手機 iPhone SE 4 計劃加入的產品配置，其中包括裝置外觀或建基於 iPhone 14，主要功能包括 Face ID（預計用上 iPhone 14 的收細寬度模組），USB Type-C 數據傳輸，機背僅具單攝像頭，同時可能加入 iPhone 15 Pro 首配的實體可自定功能鍵。

文中提到如 iPhone SE 4 確實加入實體可自定功能鍵的話，則代表蘋果已有在 D27（iPhone 14 內部代號）放上該鍵組計劃，並推斷廠方或因種種理由，在現時消息源中仍未有任何標準版 iPhone 15 加入該功能說法，如更精確地區隔 iPhone 15 Pro 跟 iPhone 15 的產品定位等因素。

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不買iPhone 15的五大理由　外觀沒變充電又慢　看完打消花錢念頭iPhone 14電池老化成話題　教你6招減慢電池損耗　循環充電重要？手機在太陽光下看不清？屏幕亮度數值只是個誤區　兩大概念你要知手機充電接口進化史　00後一定無見過小圓頭　現今主流選擇是這款手機128GB儲存空間夠用？應用程式增長快　恐未能滿足用戶需求iPhone 14系列推出快將一年　如今成為美國最暢竟然是慢熱的它4大手機屏幕參數你要知　分辨率真的越大越好？ 3款優秀機型推薦

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