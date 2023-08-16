傳Apple加入3LD3特殊晶片　一般Type-C線可能沒法為iPhone充電

據報道，蘋果計劃在今年秋季發布新一代iPhone 15系列。這次最引人注目的變化是引入了USB-C接口，以滿足歐盟等地區的規定要求。



消息稱，購買新款iPhone 15系列智能手機的用戶可能需要購買官方提供的特殊USB-C線纜，其中包含了一個名為「3LD3」晶片，用於與iOS系統進行配對，限制用戶使用兼容配件進行充電。

+ 8

根據歐盟的規定，所有的USB-C線纜都應與蘋果設備兼容。蘋果可能會將這些USB-C線纜在其他地區銷售，或者採取其他限制措施。

由於蘋果尚未公布「3LD3」晶片的具體功能，有傳言稱它可能只是一種安全措施，用於加密傳輸以提高數據傳輸的安全性。

目前，當用戶使用第三方Lightning線纜為iPhone充電時，可能會遇到「不支援此配件」的提示。這是因為需要經過MFi認證的專用晶片進行匹配，以確保配件符合蘋果的標準要求。這種方法已經沿用多年。

這一變化對於用戶而言可能意味着需要額外購買官方USB-C線纜才能正常充電，同時也可能引發對蘋果限制用戶選擇的爭議。不過，具體的細節和蘋果的官方聲明還有待進一步確認。

延伸閲讀：不買iPhone 15的五大理由 外觀沒變充電又慢 看完打消花錢念頭

+ 43

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】