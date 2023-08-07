iPhone 14電池老化成話題　教你6招減慢電池損耗　循環充電重要？

8月2日，一則「#iPhone14被用戶吐槽電池老化#」的新聞登上微博熱搜，起因是有有部分iPhone 14用戶在社交平台上吐槽自己的愛機，在11個月內電池健康損耗嚴重。其實，iPhone手機的電池健康一直是果粉們的討論重點，今天我來給為大家科普一下電池容量為何會縮減，以及如何延長電池壽命。



現在智能手機大多使用鋰聚合物電池，它的工作原理簡單來說是這樣的：

電池中有正、負兩極，其中負極在石墨結構中存在大量鋰離子，這個鋰離子比較容易失去電子，又因為中間的電解質不允許電子通過，大量電子就會流經手機元件提供電量，鋰離子也會通過電解質流到左邊，形成鈷酸鋰。當鋰離子都流到正極了，負極沒有電子放，手機也就沒電了。

充電的時候相反，適配器給正極的電子施加一個更大的力，鋰離子也就回到負極，回到放電前的狀態。

6招減慢電池損耗方法：

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了解了這種電池的充放電原理之後，電池容量衰減的原因也就呼之欲出了：

1、工作因素影響：放電過多時，負極的鋰離子大量流動到正極，反應形成不可逆氧化鋰等物質，整體鋰離子減少，能容納的電子就更少；充電過多也是同理。長時間保持在高温環境下也會影響電池內部的化學反應、SEI的穩定性等等。

2、內部因素影響：電池內部活性物質存在不可逆消耗。

3、非工作因素影響：因撞擊、針刺等物理因素造成電池結構破壞，導致爆炸等現象發生。

基於這幾項因素蘋果官方也曾給出過保養電池的幾種方案，對延長手機使用壽命感興趣的用戶可以關注一下：

1、建議iPhone每次充電到30%-80%之間即可，不要充太滿。

2、手機電量在20%-45%左右及時充電，不要等電量過低才充電。

3、每月至少有一次完整的循環充電，也就是等手機電量低於20%以下開始充電，直到充滿，為一個循環。

4、避免在充電過程玩手機，這樣對電池的損耗很大，而且存在風險。

5、如果每天連夜充電，要開啟「最佳化電池充電（優化電池充電）」功能，接近充滿時系統會自動放緩充電速度，不至於過度充電。

6、避免長期電池電量低於20%以下再充電，這樣對電池傷害很大。

你學會了嗎？

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