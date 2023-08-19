有「IP68」手機就隨便用？ 認清兩大數字意思　箇中誤區你要知

相信很多網友們都聽說過「三防」這個詞，就是所謂的「防塵、防震、防水」，為了防止野外環境內對設備造成損壞，三防手機幾乎成為必備品，目前知名度最高的就是AGM品牌；甚至還出現了三防筆記本、三防平板電腦這種硬核產品。



但在近幾年，隨著手機生產工藝的進步，「三防」這個詞聽得越來越少，一眾支持「IP68」的高端旗艦逐漸出現在了消費者們的視野之中，一聽到它也是代表著防塵防水，很多用戶就下意識將IP68與三防之間畫了等號，認為可以高枕無憂地在廁所裡玩手機，甚至屏幕髒了直接用水洗洗。

▼▼▼IP68手機真的如此強大？▼▼▼

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如果你也這麼認為，這裡有點小誤區：IP68中的6是指完全防止外物與灰塵侵入，但8代表的只是手機在一定壓力下可以保證一段時間的浸水無影響，過長時間還是有機率損壞手機的。同時，防止水侵入並不意味著能完全防止水蒸氣，高溫的水蒸氣可能會順著耳機孔、揚聲器、充電口等開口進入手機內部，影響手機內部電子元件的正常使用。如果手機經常放置在潮濕地點，久而久之揚聲器發出的聲音就會變得非常小，甚至出現屏幕失靈等影響，這就是進入手機的水霧遇冷凝結後破壞了主板線路導致的。

看到這裡有的朋友肯定會說了，那我給手機套上防水袋不就行了嗎？事實上，保鮮膜如果包的層數不夠，指甲一劃可能就會劃破，使得水蒸氣趁虛而入，而包的太厚又會影響觸屏以及揚聲器的效果。防水袋相對來說做得好一些，但如果貪便宜買那些較為廉價的產品，很可能還是會有水汽進入袋內，只能說是治標不治本，以前也經常傳出手機防水袋進水導致手機進液損壞的新聞。

如果各位真的對手機有硬性配置需求，還是建議選擇三防手機吧，有的都能達到IP69K級別，可承受高溫、高壓蒸汽沖刷，還有一年入水保。

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