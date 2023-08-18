為何手機廠商不再做小屏機？單手握持不復返　背後原因現實又殘酷

從iPhone 14系列取消mini版本起，市面上幾乎已經很少有屏幕小於6英吋的傳統小屏旗艦了（iPhone SE系列不算在內），在當前的手機發布會上，Android手機小於6.3英吋都能稱為小屏了，每當新機發售時，都有一些「小屏黨」叫苦，懷念之前單手輕鬆握持手機的時代。



▼▼▼那究竟為何廠商不做小屏了呢？▼▼▼

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其實理由很簡單：不賺錢。

今年4月，有網友在社交平台上詢問小米董事長兼CEO雷軍，能不能出一些小屏手機？對此，雷總回答：「小米13（6.36英吋） 已經非常好。更小，消費群體太小，銷量支撐不了旗艦手機的研發成本。」

說白了，小屏的受眾用戶少，還更燒錢。小屏意味著機身空間更小，想要完整配備市面上主流的元件，對堆疊技術要求也會更高。譬如散熱，更大屏幕的機型就能採用更大面積的VC均熱板，熱量發散也會越快；小屏旗艦散熱面積小，元件堆在一起，打遊戲相對更燙。

同時，消費者們是不太能接受「小屏旗艦低人一等的」。就比如某某品牌系列有三款機型，Pro版本是6.78英吋大屏，配置拉滿，4999元人民幣一步到位；SE版本是6英吋小屏，配置全縮水，由於採用最新的堆疊技術，售價降不下去，賣3999元人民幣，會選擇後者的消費者一定是少之又少。

就比如開頭提到的iPhone mini手機，根據機構統計，iPhone 13 mini的銷量不及全系5％。

再比如去年小米推出的12S系列，標準版是6.28英吋小屏，明明價格上優惠了1000多元人民幣，售價更親民，但最終的銷量比12S Pro、12S Ultra差得多。市面上大多數消費者還是喜歡大大大屏幕的。

如果你真的是個「小屏黨」，認為握持體驗是最重要的，對你來說最好的選擇可能還是入手一款豎折折疊屏吧。

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