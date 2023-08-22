黃金．高登電腦嘉年華2023｜排隊搶最平＄1特價貨、半價買筆電！
撰文：蔡浩騰
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腦場電腦節 2023｜《香港電腦通訊節 2023》（又即不少人稱「香港電腦節／灣仔電腦節」）將會在 8 月 24 日起在灣仔會展舉行，早前他們就已經公布了各項優惠細節。
但要買心水電腦產品又未必一定只得灣仔電腦節選擇，同樣為電子產品集中地的深水埗兩大商場 － 黃金、高登，由 8 月 23 日（亦即早灣仔電腦節一日）起一連 7 日舉行《黃金．高登電腦嘉年華 2023》，其實亦即往年的「腦場電腦節」。
今年的《黃金．高登電腦嘉年華》一如既往會推動腦場內的店鋪推出限定優惠，與此同時為吸引人流，電腦嘉年華方面亦出動了排隊優惠，抽出過千件貨品以低至＄1 的特惠價供排頭位的一眾入場人士購買。以下就為大家集合了各類型貨品的「人龍大平賣」優惠，有需要的讀者可以按圖放大參考價格、儘速到場排隊。
Wi-Fi 路由器 Router
+6
筆記本電腦、平板電腦、迷你電腦
+13
電腦屏幕
+18
DIY 電腦硬件
+20
電視機
+3
鍵盤、滑鼠
+31
其他電腦配件
+6
耳機、咪高峰、音響用品
+6
儲存產品
其他家庭電器
+4