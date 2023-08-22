傳iPhone 15要分批開賣？相機傳感器未準備好：Pro Max延到這時候

據悉，蘋果公司預計將在三周後發布iPhone 15系列，並在四周後開始發貨。然而，最高端的iPhone 15 Pro Max可能會因為圖像傳感器未準備就緒而推遲到10月份發貨，這是因為蘋果的相機部件供應商Sony（索尼）無法及時提供iPhone 15 Pro Max所使用的圖像傳感器。



iPhone 15 Pro Max可能因圖像傳感器未準備好而推遲到10月份發貨

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據分析師報告，iPhone 15 Pro Max將採用潛望鏡鏡頭系統，這將使其光學變焦能力超過目前的3倍大小，是iPhone 15系列中最大的相機升級。而較小的iPhone 15 Pro則不會獲得這一升級。iPhone 15和iPhone 15 Plus將搭載超廣角和廣角相機，但不含長焦相機。

預計蘋果將在9月12日與Apple Watch Series 9和Ultra 2一起發布新款iPhone。預訂可能會在9月15日開始，發貨會在9月22日開始。分析師描述的三到四周的延遲可能會導致iPhone 15 Pro Max在10月6日至13日期間發貨。

值得注意的是，蘋果在過去幾年也曾經出現過某些iPhone機型比其他機型晚發貨的情況。例如，iPhone XR比iPhone XS晚發貨，iPhone 14 Plus比iPhone 14晚發貨。

據預測，iPhone 15系列將用USB-C接口取代Lightning充電接口，iPhone 15和iPhone 15 Plus將採用iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max引入的動態島設計。鈦金屬將取代不鏽鋼，用於iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max，Pro機型還將用一個類似於Apple Watch Ultra上的動作按鈕取代標準的靜音開關。

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