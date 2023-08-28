ONE PIECE CARD GAME 香港官方期間限定店又一城開幕｜近年人氣急升的ONE PIECE CARD GAME《海賊王》對戰卡，每一彈都有價值連城的超珍罕「漫畫片」，最高炒到港紙五位數；店內更定期設有獎品豐富的比賽，勝出者所得的特別卡同樣有價有市，難怪人人都爭住去做海賊！



OPCG於8月26日起在又一城開設了首間香港官方期間限定店，提供一個空間給玩家對戰，更設新手入門教學，當然少不得發售最新卡牌，有機會抽中炒價5位數的激罕尾田榮一郎新繪隱藏卡，難怪開幕就有人龍。

有機會抽中炒價5位數的激罕尾田榮一郎新繪隱藏卡，難怪開幕就有人龍。

少有豪裝官方卡鋪｜格局豪華過日本

香港玩卡都數都係樓上鋪，而且都屬非官方的鋪頭，由代理正式開設的卡game期間限定店，都算少有！想不到ONE PIECE CARD GAME 專門店一搞就在一線商場又一城開，格局之高連日本都未必有，場內的裝修非常之豪華，更有很多卡牌展品如全set卡、限定卡、第5彈3張三船長特別漫畫卡。

直擊ONE PIECE CARD GAME香港限定店

抽三船長漫畫卡！

現時店內正發售最新一代第5彈（玩家會簡稱OP-05），主題是路飛最新的五檔型態！之前4彈每一彈都有張炒價最高達4位數的激罕「漫畫卡」，而5彈為紀念1周年，將有機會抽中3張「三船長」漫畫卡，包括5檔路飛、羅、基德。

路飛五檔型態卡有3種，圖正中這張才是激罕的漫畫卡。

真正One Piece級寶物：尾田新繪OPCG一周年漫畫卡

OP-05 當中最值錢的一張卡，就是炒價必過5位數的「OPCG一周年漫畫卡」，圖案是尾田榮一郎特別新繪，這張卡其實之前已推出過1次（下圖左），不過OP-05內有機會抽中的版本（下圖右），就追加了老師的金漆簽名（印製）；平時這類限定卡只能在裝上睇圖，現在終於可以一賭實物了。

炒價必過5位數的OPCG一周年漫畫卡，圖案是尾田榮一郎特別新繪

這家店將會開到2024年1月，期間會提供：常規賽、8包現開賽等賽事，將提供獎品給獲勝者，另外還有新手教學，助你了解ONE PIECE CARD GAME的比賽流程，參與的新玩家將獲得參與獎以作鼓勵和回饋。 如果你都想加入玩海賊王卡，現在可能是最好時機了。

ONE PIECE CARD GAME官方期間限定店



日期：2023年8月26日 - 2024年1月4日



地點：九龍塘又一城L1-08號鋪



營業時間：星期一至日、每日11:30-20:30

