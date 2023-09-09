不推薦購買的三款家電產品　貪新鮮最後變積灰塵電器還佔空間

家電領域有很多新奇的產品，包括空氣炸鍋、跑步機、電子書、捲髮棒、早餐機、拍立得、破壁機、筋膜槍、美容儀、健身環等。這些家電或者電子產品，雖然在網上被炒作的相當火熱，但實際上卻是二手交易平台的常客，為啥呢。因為實用性和易用性真不太行。



那對於普通人來說，如何避免踩雷，哪些家電不適合普通人購買呢？今天我就給大家整理了最好別買的三類家電產品。

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一人食經濟爆火：但它可能並不適合你

對於普通家庭用戶來說，不建議購買過多的小廚電產品，例如電燉盅、電火鍋杯、酸奶機、麵包機等。這是因為這些產品重複率太高，而且對於普通家庭來說，灶台、鍋等更實用的平替家電已經足夠滿足日常需求。

此外，激發你購買慾望的超級好看效果其實也只是一時的新鮮感，使用後很快就會失去興趣，並且清理起來也比較麻煩。

所以，雖然一人食經濟帶貨各種小電，但正常人我真不推薦你買，首先容量太小，我也不是完全與世隔絕的獨居，一旦多個人就很麻煩。其次由於太小品質、易用性、維護性都會比較一般。第三，此類產品雖然小，但價格通常比大的還貴，經濟性也不好。

美容儀不能讓你返老還童：保持健康習慣才是養生駐顏之道

關於美容儀家電，雖然它們可能會有一些神奇的效果，但實際上長期使用才可能產生效果。其中不少產品宣傳過度或者存在偽科技，實際效果未必如宣傳的那樣好。此外，繁瑣的使用過程和高昂的價格會讓很多人望而卻步，最終很容易成為吃灰之物。

所以，實際情況是，某女生被種草了某個網紅美容家電，花了高價，買回家後，發現短期沒有效果，長期自己又無法堅持，最終就面臨了被吃灰、掛鹹魚的命運。這不是個例個案，真的聽我勸，不要買！

養生、健身器材：不如出門左拐去按摩店

按摩健身家電對於普通人來說也並不實用，不僅佔地面積大，而且使用頻率也比較低。從閒魚公此前公佈的十大無用商品榜單中可以看到，筋膜槍、健身環等產品紛紛上榜。一方面，這些產品使用起來沒有快速觸達的效果；另一方面，很難保持長期的堅持，很多人買了之後很快就閒置了。

無論是小的足浴盆，筋膜槍，還是大的跑步機、划船器，只要你不是真正意義上的愛好者，我真的勸你，別買！小件還好說，大件不僅貴，而且後期不用了想要處理起來都很麻煩，過來人經驗，太重了仍都扔不掉。

總之，對於普通家庭用戶來說，在購買家電時不妨多考慮一下實用性和經濟性，不要盲目跟風。對於小廚電、美容儀和按摩健身家電這些產品，如果你不是真正需要它們，或者不是非常有錢，不在乎它們的價格和佔地面積，那麼還是盡量避免購買，省下錢來購買更實用的東西吧。

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