家電｜有關電視色域及色準一文看清　高低分別對畫質影響有多大？

在選購電視的時候，我們經常會聽到色域、色準這兩個詞，而在品牌方的新品發布會上我們也能聽到他們宣傳自己的色域有多高、色準有多好。



▼▼▼那麼色域、色準究竟是甚麼？它們對於畫質又會有哪些影響呢？▼▼▼

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1）色域

色域，是一種對顏色進行編碼的方法，也指一個技術系統能夠產生的顏色的總和。簡單來說，也就是指色彩空間區域。而色域值越高，則代表色彩空間區域內的顏色越多，色彩越豐富。所以色域值越高越好。

不過對於色域的管理並不是統一標準，目前行業製定的標準就有sRGB、NTSC、Adobe RGB、DCI-P3色域等多種標準。

在電視宣傳中，常見的是NTSC和DCI-P3色域這兩種。

一般而言電視需要超過72%NTSC色域或者超過93%DCI-P3色域才能算作高色域電視，低於標準的電視在色彩豐富度上則略有欠缺，你在觀看時能感受到色彩存在一些分層。而高色域電視則擁有更加豐富的色彩，在一些細節的表現上更加自然平滑，不容易出現分層的現象。

但是需要注意的是，選購的時候不能只看色域值，因為品牌的顏色調校也是十分重要的，如果調校不好，那麼畫面表現也會很奇怪。

2）色準

色準，是指色彩的準確程度。目前行業內有很多種色度規範，常用的為CIE 1931。

參照這一色度規範，我們將電視色域中的顏色與該規范進行對比，兩者之間的差異就被稱為ΔE，ΔE的數值越小，則顏色越準確，色準越高。

一般來說，專業顯示器的色準ΔE數值小於2。而在電視產品上，ΔE數值小於2就十分優秀了，在3-5之間也屬於良好的水準，超過5則不建議購買了，人眼觀看時會感覺色彩不准確，偏差較大，觀看體驗較差。

3）色域和色準對畫面的影響

色域和色準對於畫面的影響還是非常明顯的，低色域、低色準的產品畫面會呈現出灰濛蒙的狀態，並且顏色單薄不夠豐富；高色域、高色準的產品畫面則色彩鮮明、過渡自然，並且十分逼真，非常接近肉眼觀察真實物體的效果。

在選購時，大家盡可能去選擇高色域高色準的產品，同時也最好去門店實際體驗一番，才能更好的了解品牌方的調校實力。

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