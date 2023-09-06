蘋果向SpaceX支付6400萬美元　用於支付發射衛星推進SOS衛星服務

據9月2日的消息，蘋果衛星服務提供商Globalstar近日向SpaceX支付了6400萬美元，用於發射衛星，以提供蘋果iPhone的SOS（救援）衛星服務。



這項服務可以為iPhone用戶在沒有Wi-Fi和蜂窩網絡信號覆蓋的情況下，通過衛星緊急聯繫家人和救援人員，從而提高緊急情況下獲得救援的幾率。 蘋果公司去年在發布iPhone 14系列機型時，介紹了緊急SOS技術。

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iPhone 14衛星通信服務目前在美國、加拿大、法國、德國、愛爾蘭、英國、奧地利、比利時、意大利、盧森堡、荷蘭、澳洲、新西蘭和葡萄牙市場上線。

然而，這項功能並未能實現更好的救援求助功能，iPhone用戶無法通過衛星功能撥打電話，僅可以發送短信。

iPhone實際上會預先加載重要問題以評估用戶情況，並在連接成功的短暫窗口期，立即將該訊息發送給緊急救援人員。綜合判斷，此次服務只能實現一些簡單的短文傳輸，讓iPhone用戶無論身處哪裏，都能獲得求助。

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