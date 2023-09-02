抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌　1個致命習慣可能是關鍵

蘋果即將在今年9月推出全新iPhone 15系列產品，讓眾多果粉們相當期待，對於在考慮是否要換新機的民眾來說，電池健康度也成為檢視手機狀況的一項重點。日前就有網友抱怨，自己使用iPhone 14才10個月，電池健康度竟只剩93％，不過內行人看到他的使用習慣後，點出1大致命行為，直言「難怪傷電池」。



一名網友在PTT發文透露，自己買了一台iPhone 14系列手機，目前使用約10個月，沒有玩耗電或容易發熱的遊戲，每天至少有16小時以上插著電，但他最近卻驚覺，明明都用1A慢速的豆腐頭，也開啟了最佳化電池充電，「電池健康度怎麼就只剩93％！」

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網友納悶表示，以前用iPhone其他機型都沒覺得掉這麼快，「鋰電池的設計不是充電循環500次，健康度80以上嗎？」並詢問同樣使用iPhone的網友們，「大家快準備換電池了嗎？」

iPhone電池健康度為什麼掉這麼快？

文章曝光後，引起熱烈討論，不少用戶留言分享自己的使用狀況，「14 pro max上市第一天拿到，剛點開89％，傻眼」、「首日14Pro 99％，但覺得電量續航力真的不強」、「目前iPhone 13健康度94，印象中11跟8+換機時都還剩85～88」、「電池好壞看使用狀況，親友的13pm首批，現在還99％」、「我的iPhone 8換完電池不到一年就剩92%還跳維修，比你慘」。

但也有許多人指出，原PO長時間保持滿電的習慣，正是電池迅速衰退的主因，「一直插著不就是常保滿電（傷電池）狀態嗎」、「長時間插著充電，掉的快很正常」、「整天插著充電還要求健康度」、「長期維持高電壓狀態正是不利壽命，還傻傻以為低循環數就永保安康喔」、「這健康度應該是因為隨時保持滿電的問題吧」、「一直在100%也不是好事」、「你知道偶爾正常充放電才是對電池最好的嗎，長時間保持滿電沒有比較好」。

還有內行人針對「如何維持電池健康度」提出建議，「最適合的電池放電是20～80％，要讓它正常充放電，長時間充電狀態或放電到極低都是傷害電池耐久度的行為」、「天天一直充電手機反而會熱熱的，30～80％正常使用就好」、「14Pro上市第一天拿到，現在健康度100%，降到30%充電，充到75%就停，給你參考，對電量太少有焦慮的，可以準備行動電源」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌！網見1致命習慣全傻眼】