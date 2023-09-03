iPad Pro將改用OLED、M3晶片？平板好賣但表現不理想　原因在這裏

傳蘋果將在明年推出新款iPad Pro，將是睽違5年的重大更新，包括採用OLED螢幕、M3晶片。蘋果能拯救低迷的平板電腦營收嗎？



繼傳出Apple Watch可能在2024年迎來大更新後，如今又傳出iPad Pro即將在明年進行睽違5年的重大變革，從iPad本身到巧控鍵盤等周邊設備都會有升級，可望帶動相對低迷的iPad銷量成長。

iPad Pro明年將迎來大更新？改用OLED螢幕、M3晶片

根據《彭博社》報導，蘋果將在明年發布11吋及13吋的新款iPad Pro，預計將採用下一代的M3晶片，並且將成為首款採用OLED螢幕的iPad產品。作為比較，目前的iPad Pro使用M2晶片，並使用mini LED螢幕，將成為2018年以來的最大更新。

OLED也是iPhone系列自2017年採用至今的螢幕，與LED相比不僅顏色更豐富，且更能細緻地呈現畫面，螢幕面板所需的層數也會大大減少，換句話說能製作出更輕薄，或者同樣體積下性能更優秀的產品。

且除了iPad Pro本身的更新以外，搭配的巧控鍵盤也會有新版本登場，預計會附有更大的觸控面板，使用起來更像是一台筆記型電腦。

不過9月的蘋果發表會預計重點會放在iPhone及Apple Watch上，新款iPad要等到明年春季或夏季才會登場。《彭博社》指出，在此之前蘋果不會對iPad有任何大型更新，只會有一些小規模的改進。

iPad曾被期待接棒Mac，為何卻變蘋果營收最低業務類別？

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雖然不確定新螢幕或新鍵盤是否足夠為iPad帶來「質變」，又或者需要等待更多更新消息，不過iPad的確需要一個改頭換面的機會。

原因一：定位不清

《The Verge》評論，iPad至今發展10多年，是一款功能強大、反應靈敏，有著漂亮螢幕的優秀產品，卻讓人感覺少了點什麼──無論要做什麼事，幾乎都有其他設備更適合。近年來，蘋果對待iPad就好像是一款已經非常成熟的產品，沒有太大幅度的更新，卻似乎沒有描繪出這款產品確切的定位所在。

科技記者傑森．斯內爾（Jason Snell）近日就發了一篇文章表示「放棄了只帶iPad出門的旅行夢想」，過去幾年他出遠門一直努力只帶iPad不帶其他電腦，但現在放棄了這樣的作法。

原因二：沒有想像中好用

iPad Pro自2018年後就沒有大幅更動，斯內爾也在文章中抱怨iPad發展過於緩慢，「我很多同事都一直努力將iPad融入工作當中，但現在他們都放棄了，改而使用更靈活強大的Mac。」很多App在iPad上使用效果不如預期，甚至有的App根本找不到。

《彭博社》也指出，隨著近年蘋果在Mac導入自研晶片，Mac似乎成為一款更耐用、有效益的產品，擠壓了iPad的部分使用空間。再加上iPad軟體的使用方式不便，好比說讓許多人詬病的「幕前調度」功能，存在諸多問題與限制，蘋果已承諾將在iPadOS 17中改進。

雖然斯內爾的文章或許只是他個人的體驗，但iPad的營收快速下滑卻是不爭的事實。最新公布的6月財報中，iPad的營收略低於58億美元，較去年同期下滑近20%的幅度。

iPad作為繼Mac、iPhone之後的蘋果第三代個人運算設備，曾被看好能夠成為Mac的繼任者，但現在營收卻是所有業務種類中最低的一項，低於Mac的68.4億美元。而作為生產力工具方面，表現不盡人意。

不過iPad在整個平板電腦市場仍是佼佼者，根據IDC公布的平板電腦出貨量，蘋果在第二季出貨了約1,050萬台iPad，以37%的市占率奪得市場寶座。

即將在明年登場的iPad Pro更新，雖然目前曝光的資訊還不是很多，仍然被期望能帶動iPad系列產品的銷售，為低迷許久的市場找出突破口，幫助iPad趕上蘋果其他產品的腳步，真正找到自己的定位所在。

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