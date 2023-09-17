蘋果公布自家App數量及設計　除Siri和iCloud外　你還認識哪些？

蘋果公司近日上線了一個名為「Apps by Apple」的網站，該網站披露了蘋果公司為自家平台推出的應用程序數量，並對一些應用的設計進行了介紹。



蘋果公司對這些官方應用進行了兩種分類，一種是根據「應用登陸的平台」，即Mac、iPad、iPhone、Watch和TV，另一種是根據「應用的種類」劃分。

iPhone平台下的Apple自家Apps：

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通信類應用包括電話、訊息、FaceTime、郵件和聯繫人；創意類應用包括照片、相機、GarageBand、iMovie和iPad上的Final Cut Pro；生產力類應用包括筆記、提醒、日曆、Freeform和Pages；探索類應用包括Safari、地圖、天氣、查找我的和錢包；娛樂和家庭類應用包括Apple TV、Apple Music、Apple Arcade、Apple Music Classical和Podcast；健康和健身類應用包括Apple Health、Fitness、Workout、Sleep和Cycle Tracking；功能類應用包括Siri、iCloud、CarPlay、Continuity和家庭共享。 蘋果上線該網站的原因是為了展示應用的設計及功能性，同時也出於歐盟相關要求。

蘋果公司聲稱，「這些App都具備絕佳的隱私保護和可訪問性，可以保護用戶的數據並讓用戶掌握自己的訊息」。

此外，由於歐盟新制定的數字市場法案（DMA），蘋果將在歐盟27個國家為iPhone等設備開放第三方應用側載功能，而蘋果也披露了自家的所有應用訊息，來應對歐盟相關機構的要求。

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