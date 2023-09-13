蘋果AirPods Pro 2迎來更新 終於有USB-C充電盒 兼容性要注意
撰文：中關村在線
出版：更新：
隨著 iPhone 15 使用 USB-C 取代 Lightning 接口，蘋果在今年的秋季發布會上也用 USB-C 更新了其部分配件，其中就包括AirPods。確切的說是AirPods Pro 2......的充電盒。接下來，購買全新 AirPods Pro 2的用戶默認配備USB-C充電盒，而對於現有 AirPods 用戶來說，也可以單獨購買。
蘋果在去年與 iPhone 14 一起發布了 AirPods Pro 2。雖然這一次 AirPods Pro 2 本身沒有進行任何硬件層面的升級，但蘋果現在配備了一個全新的USB-C 接口充電盒，如果這也算是升級的話。
+8
蘋果在發布會上提到，「USB-C 將會成為 Apple 產品的新標準，從 iPhone、Mac、iPad到AirPods。不過，由於 iPhone 15之前的手機產品仍然具有 Lightning 接口，包括 AirPods 系列也都使用了相同的接口。而接下來，用戶將可以使用iPhone、iPad 或 Mac 隨附的USB-C線纜AirPods Pro 2進行充電。
從今天開始，如果你購買新的 AirPods Pro 2，耳機包裝盒中將附帶新的 USB-C 充電盒。不過，如果你已經擁有 AirPods ，也不用擔心，因為接下來蘋果也將單獨銷售新的充電盒。
不過這裏有一點必須強調一下：USB-C 充電盒目前僅兼容 AirPods Pro 2。蘋果目前尚未推出適用於其他AirPods的 USB-C 充電盒，包括第一代 AirPods Pro 也不適用新的充電盒。
延伸閱讀：蘋果悄悄上架粉紅色降噪耳機 果粉預測：為iPhone 15新色預熱
+10
AirPods固件更新後能體驗5種功能 新版「自動切換」更快，更可靠蘋果AirPods要轉型？2年內將它定位成健康工具：增聽力健康監測Apple Watch Series 9全新「隔空2指」操控功能 還有少女粉色紅Apple用家價值是Android的7.4倍 調查指iPhone使用者少但肯使錢Apple Watch立大功 「跌倒偵測」救台灣用家一命更寄信答謝團隊Apple史上五款失敗產品 2大iPhone型號上榜 蘋果原來有遊戲機？
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】