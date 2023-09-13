蘋果AirPods Pro 2迎來更新　終於有USB-C充電盒　兼容性要注意

隨著 iPhone 15 使用 USB-C 取代 Lightning 接口，蘋果在今年的秋季發布會上也用 USB-C 更新了其部分配件，其中就包括AirPods。確切的說是AirPods Pro 2......的充電盒。接下來，購買全新 AirPods Pro 2的用戶默認配備USB-C充電盒，而對於現有 AirPods 用戶來說，也可以單獨購買。



蘋果在去年與 iPhone 14 一起發布了 AirPods Pro 2。雖然這一次 AirPods Pro 2 本身沒有進行任何硬件層面的升級，但蘋果現在配備了一個全新的USB-C 接口充電盒，如果這也算是升級的話。

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蘋果在發布會上提到，「USB-C 將會成為 Apple 產品的新標準，從 iPhone、Mac、iPad到AirPods。不過，由於 iPhone 15之前的手機產品仍然具有 Lightning 接口，包括 AirPods 系列也都使用了相同的接口。而接下來，用戶將可以使用iPhone、iPad 或 Mac 隨附的USB-C線纜AirPods Pro 2進行充電。

從今天開始，如果你購買新的 AirPods Pro 2，耳機包裝盒中將附帶新的 USB-C 充電盒。不過，如果你已經擁有 AirPods ，也不用擔心，因為接下來蘋果也將單獨銷售新的充電盒。

不過這裏有一點必須強調一下：USB-C 充電盒目前僅兼容 AirPods Pro 2。蘋果目前尚未推出適用於其他AirPods的 USB-C 充電盒，包括第一代 AirPods Pro 也不適用新的充電盒。

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