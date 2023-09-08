Apple用家價值是Android的7.4倍 調查指iPhone使用者少但肯使錢
撰文：中關村在線
出版：更新：
根據Asymco機構的報告，蘋果iPhone用戶在應用上的平均支出是Android用戶的7.4倍，也就是說，蘋果用戶的價值是Android用戶的7.4倍。
+5
報告指出，蘋果有6.5億活躍App Store用戶，而Google聲稱有25億活躍用戶。收入之間的比率保持非常穩定，2016年蘋果與Google的收入比率為29：15（1.93），2022年為81：42（1.93）。
為了比較兩個平台的每個用戶的應用收入，我們將全球收入數除以全球用戶數。結果顯示，iPhone用戶的價值是Android用戶的7.4倍。在調查分析中，iPhone用戶的黏性更高，而且願意為蘋果支配的更多，這也是為什麼庫克會持續推更貴的Pro版系列。
據爆料，iPhone 15和iPhone 15 Plus的價格依然維持不變，起售價分別是5999元和6999元。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將會漲價千元，國行價格分別為8999元、9999元，漲價主要還是因為配置升級較大。
此外，需要注意的是，蘋果的自研5G基帶可能會在iPhone SE新機上使用，如果測試沒有問題，可能才會在iPhone正代上使用。
延伸閱讀：為何手機廠商不再做小屏機？單手握持不復返 背後原因現實又殘酷
+10
華為Mate 60 Pro強勢回歸市場 郭明錤指出貨量將達這驚人數字蘋果iPhone 15全系訂購數量可能減少 Pro機型單月只有8000萬部Xiaomi將推最平LEICA鏡頭手機 更支援120W閃充 有望於9月登場Google發布會定檔 10月16日開賣Pixel 8 備6.7英吋OLED顯示屏抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌 1個致命習慣可能是關鍵OPPO推豎屏旗艦機 強調提升用戶體驗 引領豎向大外屏設計趨勢朋友指「蘋果就是給白痴用的」 網民神回應：不就代表公司超強？
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】