Apple用家價值是Android的7.4倍　調查指iPhone使用者少但肯使錢

根據Asymco機構的報告，蘋果iPhone用戶在應用上的平均支出是Android用戶的7.4倍，也就是說，蘋果用戶的價值是Android用戶的7.4倍。



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報告指出，蘋果有6.5億活躍App Store用戶，而Google聲稱有25億活躍用戶。收入之間的比率保持非常穩定，2016年蘋果與Google的收入比率為29：15（1.93），2022年為81：42（1.93）。

為了比較兩個平台的每個用戶的應用收入，我們將全球收入數除以全球用戶數。結果顯示，iPhone用戶的價值是Android用戶的7.4倍。在調查分析中，iPhone用戶的黏性更高，而且願意為蘋果支配的更多，這也是為什麼庫克會持續推更貴的Pro版系列。

據爆料，iPhone 15和iPhone 15 Plus的價格依然維持不變，起售價分別是5999元和6999元。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將會漲價千元，國行價格分別為8999元、9999元，漲價主要還是因為配置升級較大。

此外，需要注意的是，蘋果的自研5G基帶可能會在iPhone SE新機上使用，如果測試沒有問題，可能才會在iPhone正代上使用。

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