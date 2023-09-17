嫌iPhone 15價錢太貴？但它有「1超強優勢」　識貨網民：物超所值

蘋果公司（Apple）今年發表會直播落在美國時間9月12日上午10點，推出4款iPhone 15新機，包含iPhone15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及Phone 15 Pro Max。官方新機價格，已在官網上可看到，一支手機落在6,899至10,199元。對此，就有網友質疑這樣手機會不會太貴，但果粉紛紛搖頭，點出其「最強優勢」。



iPhone 15價錢太貴？

爆料客Jon Rettinger早在 6日於 twitter分享一段影片，展示 iPhone 15 模型機，而他們的顏色分別為淺藍色、淺黃色、粉紅色、白色和黑色。

iPhone很貴？但網民表示Apple手機超有優勢

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一名男網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，iPhone 15即將上市，但他覺得新機顏色很醜，而且鏡頭部分似乎一樣是最低配2顆鏡頭、Pro 3顆，雖然都是type-c，但最基本的iPhone 15價錢一支就快7000元，最高規的15 pro max則1萬多元，讓他相當震驚，直言一支手機近萬元「真的有點硬」。

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「手機慢慢已經無感了，沒什麼新功能會驚豔」、「放心，不管價格如何，肯定都是熱賣，不管顏色多難看，手機殼一套，不就看不到了」、「買不起從來就是我的問題，不是蘋果的問題QQ」、「不是買不起，是覺得沒必要，沒什麼特別的話，先拒絕當盤子」。

不過也有很多人認為蘋果手機優勢就是相當耐用，「一支哀鳳用四年以上，算算價格也還好」、「其實用好幾年再換，真的cp值很高」、「是說一支可以用很久倒是滿划算的，都不會LAG」、「我去年i7換i14。看樣子，我要等到i20才能換了」、「一支可以用3年就物超所值了，之前6s用6年」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Phone 15價錢太貴？內行人狂喊「1超強優勢」：覺得物超所值】