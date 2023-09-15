iPhone 15怎樣買最抵？留意2個關鍵位　隨時可讓你年年無痛換新機

蘋果秋季發表會落幕，iPhone 15系列新機也正式亮相，台灣在9月15日晚上8時開放預購，最快9月22日就能拿到新機，許多果粉都相當期待。



不過最近就有網友分享購買新iPhone的最佳時機，表示在10月底或者11月初購買最適合，貼文一出，引起網路熱議。

iPhone 15怎樣買最抵？

+ 6

一名網友在Dcard發文指出，他覺得10月底至11月初，到官網買或者門市直購是最好的，原因有2個，首先是可以先觀望是否有災情；其次，若在這段時間內購買，明年要換iPhone 16時，手機還沒有過保固期，如果機況良好，二手價就會比較高。

網友也表示「我自己是買iPhone 12 Pro用了一年半左右，電池健康度還有94％，最後用3600元的價格賣掉，再買iPhone 14 Pro只花不到4800元。」還提到現在iPhone 14 Pro的電池健康度還有99％，加上他就是在10月底至11月初購買，預估可以用5700元至6300元的價格賣掉，這樣只要貼一些差價，就能以較划得來的方式換新機iPhone 15 Pro。

網友更建議「舊機不要想要當做備用機，因為根本很少用到，說實在在手機還有價值的時候趕快賣掉最划算」。

貼文曝光後，引起眾多網友熱烈討論，「我怎麼都沒有想過這個問題......」、「這個做法實在很聰明！每年都無痛換新手機」、「真的留下來也不會用，都變成鬧鐘，所以從12開始，我就是每年把舊手機拿去通訊行賣掉換現金，直接買新機」、「跟我一樣，我也是12 Pro用兩年賣18K，保持的非常好像全新的，也是馬上換i14 Pro」、「只要買機賣機過一次，以後你就會重複這個模式了」。

延伸閱讀：抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌 1個致命習慣可能是關鍵

+ 13

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Phone 15最佳購買時間曝光！內行人揭「2關鍵」：每年無痛換新機】