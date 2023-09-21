iOS 17正式版升級後電池續航會降低？實測19款老iPhone 超級耗電
撰文：中關村在線
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蘋果於9月19日凌晨發布了iOS 17正式版，共支持19款老機型升級，包括iPhone 14系列、iPhone 13系列、iPhone 12系列、iPhone 11系列、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone SE 3、iPhone SE 2等。然而，一些用戶反映升級後手機續航時間變短。 針對這一問題，外媒iAppleBytes進行了耗電測試。
測試中，使用了升級iOS 17 RC版本的五款iPhone手機，包括iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12和iPhone 13。通過Geekbench的電池測試功能進行測試後，得出結論：「所有這些舊款機型的電池續航均有所降低」。
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其中，iPhone 13和iPhone XR的續航降低幅度較為顯著，而iPhone XR的續航更是創下了iOS 14以來的新低。 此外，他們還繪製了一張圖表，展示了上述幾款機型從iOS 15到iOS 17的續航實際情況。
從圖表中可以看出，在iOS 16.6.1或16.7版本下，手機續航情況還是不錯的。如果對續航有較高要求，建議暫時留在這兩個版本。
總體而言，雖然iOS 17的發布提升了老款機型的使用體驗，但同時也使電池續航有所降低。如果正在考慮是否升級，可以根據自己的實際使用情況來決定。
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